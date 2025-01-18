У многих появится шанс: ученые разработали тест на успех иммунотерапии при раке

Рак является коварным и смертельно опасным заболеванием, которое не всегда реагирует на различные методы лечения. Однако недавно ученые разработали метод определения тех людей, которые получат больше всего пользы от одного из них.

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Новое исследование, проведенное учеными из Института Фрэнсиса Крика и Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии, выявило белок под названием CD74 в качестве потенциального маркера, позволяющего предсказать, какие пациенты с раком кишечника могут получить пользу от иммунотерапии. Это очень важный шаг к тому, чтобы предлагать людям самые эффективные способы лечения для их конкретного случая, повышая их выживаемость, пишет The Francis Crick Institute.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Cancer Cell, свидетельствуют о том, что тестирование на уровень CD74 может значительно расширить доступ к этим методам лечения, потенциально помогая сотням пациентов, которые в настоящее время не имеют на это права.

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Рак кишечника, четвертый по распространенности рак в Великобритании и вторая основная причина смертности от рака, подразделяется на два подтипа: один с дефицитом белков для восстановления ДНК (дефицитный подтип) и другой с неповрежденными механизмами восстановления ДНК (профицитный подтип). Иммунотерапия изменила картину лечения дефицитного подтипа, однако только около половины пациентов реагируют на препараты.

Для профицитного подтипа, на который приходится около 90% всех случаев, иммунотерапия остается недоступной. Однако данное исследование предполагает, что измерение уровня CD74 может открыть дверь для некоторых пациентов с профицитным подтипом, которые смогут получить пользу от такого лечения.

В работе ученых изучалось иммунное микроокружение опухолей, и было отмечено, что для успешного ответа на иммунотерапию необходимо присутствие трех ключевых иммунных клеток: Т-клеток, NK-клеток и макрофагов. Эти клетки совместно вырабатывают интерфероны, которые активируют сигнальный путь в макрофагах и опухолевых клетках. Опухоли, ответившие на лечение, показали более высокий уровень CD74, белка, вырабатываемого во время иммунной активации. Важно отметить, что это наблюдалось как при дефицитном, так и при другом подтипе, указывая на то, что у некоторых пациентов определенного подтипа иммунная среда может быть благоприятной для иммунотерапии.

Используя пространственную транскриптомику, исследователи подтвердили, что уровень CD74 может служить надежным индикатором эффективности иммунотерапии. Образцы, полученные в ходе международных клинических испытаний, подтвердили этот вывод, показав, что пациенты с более высоким уровнем CD74 лучше реагируют на лечение. Это открытие особенно важно для профицитного подтипа, где возможности лечения остаются ограниченными, и для выявления пациентов с дефицитным подтипом, которые вряд ли ответят на лечение, что избавит их от ненужных побочных эффектов.

Главный исследователь Франческа Чиккарелли подчеркнула потенциальное влияние полученных результатов: "Наша работа предполагает, что тестирование на уровень CD74 — который сигнализирует о том, что иммунная система подходит для борьбы с опухолью — может расширить доступ к иммунотерапии для миллионов".

Исследовательская группа, сотрудничающая с такими учреждениями, как Онкологический институт Венето, планирует разработать клинический тест на основе этих результатов и изучить, встречается ли сверхэкспрессия CD74 в других типах рака. В случае успеха внедрение тестирования на CD74 в клиническую практику может стать революционным шагом к победе над болезнью, предлагая целенаправленный подход к лечению, позволяющий получить максимальную пользу при минимальном вреде.

Только в Великобритании ежегодно диагностируется более 42 000 случаев заболевания, причем показатели выживаемости в значительной степени зависят от стадии на момент постановки диагноза.

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