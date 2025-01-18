У багатьох з'явиться шанс: учені розробили тест на успіх імунотерапії при раку

Рак є підступним і смертельно небезпечним захворюванням, яке не завжди реагує на різні методи лікування. Однак нещодавно вчені розробили метод визначення тих людей, які отримають найбільше користі від одного з них.

Related video

Нове дослідження, проведене вченими з Інституту Френсіса Кріка та Інституту раку Бартса при Лондонському університеті королеви Марії, виявило білок під назвою CD74 як потенційний маркер, що дає змогу передбачити, які пацієнти з раком кишечника можуть отримати користь від імунотерапії. Це дуже важливий крок до того, щоб пропонувати людям найефективніші способи лікування для їхнього конкретного випадку, підвищуючи їхнє виживання, пише The Francis Crick Institute.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати дослідження, опубліковані в журналі Cancer Cell, свідчать про те, що тестування на рівень CD74 може значно розширити доступ до цих методів лікування, потенційно допомагаючи сотням пацієнтів, які наразі не мають на це права.

Важливо

Знайшли слабкість поширеного раку: вчені дізналися роль холестерину в розвитку хвороби

Рак кишківника, четвертий за поширеністю рак у Великій Британії та друга основна причина смертності від раку, підрозділяється на два підтипи: один із дефіцитом білків для відновлення ДНК (дефіцитний підтип) та інший із неушкодженими механізмами відновлення ДНК (профіцитний підтип). Імунотерапія змінила картину лікування дефіцитного підтипу, проте тільки близько половини пацієнтів реагують на препарати.

Для профіцитного підтипу, на який припадає близько 90% усіх випадків, імунотерапія залишається недоступною. Однак дане дослідження припускає, що вимірювання рівня CD74 може відкрити двері для деяких пацієнтів із профіцитним підтипом, які зможуть отримати користь від такого лікування.

У роботі вчених вивчали імунне мікрооточення пухлин, і було зазначено, що для успішної відповіді на імунотерапію необхідна присутність трьох ключових імунних клітин: Т-клітин, NK-клітин і макрофагів. Ці клітини спільно виробляють інтерферони, які активують сигнальний шлях у макрофагах і пухлинних клітинах. Пухлини, які відповіли на лікування, показали вищий рівень CD74, білка, що виробляється під час імунної активації. Важливо зазначити, що це спостерігалося як за дефіцитного, так і за іншого підтипу, вказуючи на те, що в деяких пацієнтів певного підтипу імунне середовище може бути сприятливим для імунотерапії.

Використовуючи просторову транскриптоміку, дослідники підтвердили, що рівень CD74 може слугувати надійним індикатором ефективності імунотерапії. Зразки, отримані під час міжнародних клінічних випробувань, підтвердили цей висновок, показавши, що пацієнти з вищим рівнем CD74 краще реагують на лікування. Це відкриття особливо важливе для профіцитного підтипу, де можливості лікування залишаються обмеженими, і для виявлення пацієнтів із дефіцитним підтипом, які навряд чи дадуть відповідь на лікування, що позбавить їх непотрібних побічних ефектів.

Головний дослідник Франческа Чіккареллі підкреслила потенційний вплив отриманих результатів: "Наша робота припускає, що тестування на рівень CD74 — який сигналізує про те, що імунна система підходить для боротьби з пухлиною — може розширити доступ до імунотерапії для мільйонів".

Дослідницька група, що співпрацює з такими установами, як Онкологічний інститут Венето, планує розробити клінічний тест на основі цих результатів і вивчити, чи зустрічається надекспресія CD74 в інших типах раку. У разі успіху впровадження тестування на CD74 у клінічну практику може стати революційним кроком до перемоги над хворобою, пропонуючи цілеспрямований підхід до лікування, що дає змогу отримати максимальну користь за мінімальної шкоди.

Тільки у Великій Британії щорічно діагностують понад 42 000 випадків захворювання, причому показники виживання значною мірою залежать від стадії на момент постановки діагнозу.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.