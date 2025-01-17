Кров дала ключ до лікування: вчені випробували новий метод діагностики астми

З погіршенням якості повітря дедалі більша кількість людей стикається з проявом астми, яка може загрожувати життю без лікування. Однак нещодавно вчені розробили абсолютно новий метод її діагностики, здатний докорінно змінити ситуацію.

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Вчені з Rutgers Health зробили потенційний прорив у діагностиці та лікуванні астми. Вони встановили, що підвищений рівень молекули циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) у крові може слугувати надійним маркером цього захворювання. Цей результат дає їм змогу припустити, що простий аналіз крові може здійснити революцію в лікуванні астми, діагностуючи захворювання й оцінюючи ступінь його тяжкості. Цей метод може принести велику користь дітям і людям у районах з обмеженим доступом до охорони здоров'я, пише Knowridge.

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Дослідження, результати якого незабаром будуть опубліковані в журналі Journal of Clinical Investigation, показало, що у людей з астмою рівень цАМФ може бути в 1000 разів вищим, ніж у людей без цього захворювання. Доктор Рейнольд Панеттьєрі, старший автор дослідження і проректор Ратгерського університету, пояснив, що молекула, яка виробляється в гладком'язових клітинах дихальних шляхів, потрапляє в кров завдяки специфічному білку-транспортеру.

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Цей результат суперечить давній думці про те, що за зниження рівня цАМФ відповідає фермент — фосфодіестераза. "Це відкриття змінює наше уявлення про роль цАМФ при астмі", — зазначив доктор Панеттьєрі. Під час дослідження вчені проаналізували зразки крові 87 пацієнтів з астмою і 273 осіб без цього захворювання. Вони постійно виявляли підвищений рівень цАМФ у хворих на астму, причому цей рівень безпосередньо корелював із тяжкістю захворювання.

Це означає, що аналіз крові можна використовувати для спостереження за пацієнтами з плином часу, що дасть змогу медичним працівникам відстежувати розвиток хвороби і коригувати лікування, вважають автори. За словами доктора Панеттьєрі, це нововведення може виявитися особливо корисним для діагностики маленьких дітей, які часто зазнають труднощів із традиційними тестами на функцію легенів. Простий аналіз крові, взятий методом уколу, може стати більш практичною альтернативою.

Астма — широко поширене захворювання, на яке страждає приблизно 1 з 20 одних лише американців, причому в міських районах, де забруднення та екологічні чинники посилюють хворобу, цей показник вищий. У міських центрах на астму страждає приблизно кожен п'ятнадцятий мешканець, тому астма є однією з основних причин звернень у відділення невідкладної допомоги для дітей.

Наразі дослідницька група працює з промисловими партнерами над створенням практичного аналізу крові для клінічного застосування. Перші спроби створити простий набір, схожий на тест на вагітність, не увінчалися успіхом через низьку чутливість. Однак нова версія з використанням флуоресцентних маркерів має багатообіцяючий вигляд і може бути готова в найближчі рік-два, заявили автори.

Крім допомоги в діагностиці, це відкриття може призвести до створення більш ефективних методів лікування хвороби. Сучасні ліки від астми, такі як альбутерол, підвищують рівень цАМФ, щоб розслабити м'язи дихальних шляхів. Якщо впливати на білок-транспортер, що відповідає за витік цАМФ, то майбутні методи лікування зможуть підвищити ефективність цих ліків.

Дослідники також вивчають зміни рівня цАМФ у різних підтипах астми, сподіваючись розробити персоналізовані методи лікування. Доктор Панеттьєрі наголосив, що астма — це не єдине захворювання, а сукупність різних підтипів, кожен з яких потребує індивідуального підходу. Незважаючи на широке застосування інгаляційних стероїдів і бронходилататорів, астма залишається такою, що погано піддається лікуванню для багатьох пацієнтів.

Наявність подібного аналізу крові може дозволити лікарям краще визначати тих, хто потребує агресивнішого лікування, і відстежувати ефективність терапії. У разі успіху це відкриття може призвести до прискорення діагностики, поліпшення лікування і підвищення якості життя мільйонів хворих на астму по всьому світу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), астма є одним із найпоширеніших хронічних захворювань дихальних шляхів у всьому світі, на яке 2019 року страждало понад 262 мільйони людей. Фактори довкілля, такі як забруднення повітря та алергени, відіграють значну роль у поширеності хвороби.

Раніше Фокус писав про потенційну шкоду від газових плит для готування. Вчені провели аналіз досліджень і виявили залежність виникнення астми у дітей, сім'ї яких користуються газовими плитами.

Також Фокус писав про можливу профілактику астми. Згідно з результатами десятирічного дослідження, постійний достатній нічний сон може значно знизити ймовірність розвитку захворювання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.