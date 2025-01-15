Знайшли слабкість поширеного раку: вчені дізналися роль холестерину в розвитку хвороби

Рак є смертельно небезпечним захворюванням, що вражає мільйони людей, перетворюючи їхнє життя на муку. Нещодавно вчені виявили потенційний спосіб боротьби з одним із найпоширеніших видів хвороби, епіцентром якого виявився холестерин.

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Дослідники з Інституту Салка (SI) виявили важливий зв'язок між білком PIN1 і розвитком раку сечового міхура, що відкриває для медицини шлях для нового підходу до лікування. Виявилося, що PIN1, раніше відомий своєю участю у виникненні раку, сприяє зростанню пухлин сечового міхура, стимулюючи синтез холестерину — життєво важливого компонента для проліферації ракових клітин, на що і націлилися вчені, пише SI Institute.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Cancer Discovery, показали, що вплив на PIN1 і холестериновий шлях може значно придушити ріст пухлини в доклінічних моделях, що дає надію на створення більш ефективних терапевтичних стратегій, заявили автори.

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Рак сечового міхура входить до числа найбільш діагностованих онкологічних захворювань в усьому світі і посідає четверте місце за поширеністю серед раку у чоловіків. Він часто вимагає дорогого довічного лікування або призводить до швидкого прогресування захворювання і смертності.

Дослідження, проведене під керівництвом старшого автора Тоні Хантера, професора Американського онкологічного товариства в SI, показало, що PIN1 високо експресується в уротелії — тканині, що вистилає сечовивідні шляхи, де він сприяє агресивній поведінці ракових клітин. Використовуючи генне редагування на основі CRISPR, дослідники видалили ген PIN1 з клітин раку сечового міхура, що значно знизило розвиток пухлини і метастазування як у лабораторних клітинах, так і в мишачих моделях.

Подальше дослідження показало, що PIN1 сприяє виробництву холестерину, взаємодіючи з білком SREBP2, ключовим регулятором синтезу холестерину. Без PIN1 клітини раку сечового міхура демонстрували значно нижчий рівень холестерину, що призводило до зниження росту пухлини. "Ракові клітини потребують великої кількості холестерину для здійснення свого фірмового надлишкового росту, — пояснила Сюе Ванг, постдокторантка SI та перша авторка дослідження, — це відкриття визначило ключову роль холестерину в прогресуванні раку та функцію PIN1 у його регулюванні, що стане метою майбутніх методів лікування".

Ґрунтуючись на цих знаннях, дослідники розробили схему подвійного лікування, спрямовану на холестериновий шлях. Вони об'єднали сульфопін, експериментальний інгібітор PIN1, із симвастатином, широко використовуваним статином, який блокує біосинтез холестерину. У мишачих моделях раку сечового міхура комбінована терапія значно ефективніше пригнічувала ріст пухлини, ніж будь-який із препаратів окремо.

У той час як сульфопін ще не схвалений для застосування у людей, симвастатин уже є стандартним препаратом для лікування серцево-судинних захворювань, що робить цю комбінацію перспективним кандидатом для майбутніх клінічних випробувань, сподіваються автори. "Це відкриття цікаве тим, що статини вже використовуються людьми для профілактики серцево-судинних захворювань, — зазначив Хантер, — наша ж робота вказує на можливість використання статинів у поєднанні з іншими препаратами для лікування раку сечового міхура".

Наразі група дослідників вивчає, чи чинить PIN1 аналогічну дію в інших видах раку, і сподівається, що отримані результати дадуть змогу поліпшити стан пацієнтів із різними видами онкології. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак сечового міхура залишається серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я: щорічно реєструють близько 573 000 нових випадків захворювання і 212 000 смертей.

Економічні наслідки цього захворювання також є серйозними для багатьох країн, оскільки рак сечового міхура має одну з найвищих витрат на лікування одного пацієнта серед усіх видів раку, в основному через високу частоту рецидивів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.