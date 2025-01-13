Вирішили найважливішу загадку раку: вчені виявили новий спосіб застосування радіотерапії

Радіотерапія, поряд з імунною терапією, вже давно є важливим фундаментом боротьби людства з раком. Однак нещодавно вчені виявили спосіб її застосування, які в рази може підвищити ефективність лікування смертельної хвороби.

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Дослідники вирішили найважливішу загадку в онкології, яка залишалася невирішеною протягом трьох десятиліть, що може змінити ефективність променевої терапії в лікуванні раку. Отримані ними дані можуть докорінно змінити ситуацію, що склалася з наявними методами лікування, вивівши успішність їх застосування на абсолютно новий рівень, пише Cosmos.

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Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Nature Cell Biology, розкриває різні способи загибелі ракових клітин після променевої терапії і вказало вченим на основні механізми відновлення ДНК. Променева терапія знищує ракові клітини, завдаючи їм пошкодження ДНК, але не всі пухлинні клітини гинуть однаково.

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Ключовий результат дослідження, проведеного під керівництвом професора Тоні Чезаре з австралійського Дитячого медичного дослідницького інституту, показує, що шляхи відновлення ДНК диктують, як помирають ракові клітини. "Відновлення ДНК, яке зазвичай захищає здорові клітини, відіграє дивовижну роль у визначенні способу загибелі ракових клітин після радіотерапії", — зазначив Чезаре.

Використовуючи сучасну мікроскопію живих клітин, група дослідників стежила за опроміненими раковими клітинами протягом тижня після опромінення. Їхні спостереження показали, що клітини, які використовують гомологічну рекомбінацію для відновлення ДНК, часто гинули під час мітозу — події, яка залишається непоміченою для імунної системи. Натомість клітини, що використовують альтернативні методи відновлення, виділяли побічні продукти, які імітували сигнали інфекції, тим самим викликаючи активацію імунної системи.

Чезаре пояснив результати цих спостережень: "Ці побічні продукти відновлення нагадують вірусні або бактеріальні інфекції, змушуючи ракову клітину вмирати таким чином, щоб попередити імунну систему". Це важливе відкриття вирішує давнє питання в радіаційній онкології. Доцент Харрієт Гі, радіаційний онколог і один із керівників дослідження, підкреслює його клінічне значення: "Тепер ми розуміємо, що задіяння специфічних шляхів відновлення ДНК, особливо під впливом високих доз радіації, визначає, як саме гинуть пухлинні клітини".

Отримані результати відкривають нові терапевтичні можливості, припускаючи, що маніпулювання шляхами відновлення ДНК під час радіотерапії може підвищити ефективність лікування. Викликаючи загибель клітин, що попереджає імунітет, можна поєднувати радіотерапію з імунотерапією, щоб значно підвищити виживаність при раку, вважають автори.

Вчені зазначили, що прогрес у лікуванні раку все більше залежить від розуміння ними поведінки клітин. Поєднання радіотерапії з передовими стратегіями імунотерапії може стати провісником нової глави в онкології, що дає надію на більш ефективні методи лікування для сотень мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.