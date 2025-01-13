Ризик смерті зріс на 29%: учені виявили серйозну небезпеку для хворих на рак дітей

Дитячий рак є дуже небезпечним і агресивним видом онкології, який не так просто лікувати. Однак нещодавно вчені виявили серйозний фактор, що грає йому на руку, позбувшись якого можна підвищити шанси на виживання і лікування.

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Нещодавнє популяційне дослідження вчених виявило тривожний взаємозв'язок між дитячим ожирінням і рівнем смертності серед підлітків з онкологічним діагнозом. У дослідженні, в якому використовували дані з бази даних Cancer in Young People in Canada (CYP-C), проаналізували випадки захворювання на рак дітей у віці від 2 до 18 років у період з 2001 по 2020 рік. Дослідники з'ясували, що подібні зміни в тілі серйозно впливають на виживання дітей, Medical Xpress.

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Під час наукової роботи ожиріння було виявлено у 10,5% з 11 291 дітей. Дослідження, опубліковане в журналі Cancer, виявило значні відмінності у виживаності педіатричних онкологічних пацієнтів з ожирінням і без ожиріння. Основні результати дослідження включали показники зниження п'ятирічної безподієвої виживаності у дітей з ожирінням до 77,5% порівняно з 79,6% у їхніх однолітків без ожиріння.

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Загальне виживання у повних дітей також було нижчим — 83,0% у дітей з ожирінням порівняно з 85,9% без нього. Ці відмінності зберігалися навіть після коригування таких змінних, як вік, стать, етнічна приналежність, соціально-економічний статус і тип раку. У дітей з ожирінням на момент постановки діагнозу на 16% підвищувався ризик рецидиву раку і на 29% — ризик смерті. Вплив ожиріння був особливо сильним у разі гострого лімфобластного лейкозу і пухлин мозку.

Доктор Тхай Хоа Тран, старший співавтор дослідження з Університетського госпіталю Сент-Жюстін у Монреалі, наголосив на важливості отриманих результатів: "Наше дослідження показує виразний негативний вплив ожиріння на всі види дитячого раку. Воно дає підставу для оцінки різних стратегій зі зниження несприятливого ризику наслідків раку в майбутніх випробуваннях".

Дослідження вчених виокремило ширші наслідки дитячого ожиріння як кризи суспільної охорони здоров'я. Роль ожиріння в ускладненні результатів лікування раку надає актуальності вирішенню проблеми цієї світової епідемії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1975 року кількість випадків дитячого ожиріння збільшилася майже втричі, і втручання в малорухливий спосіб життя відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні.

Для дітей, які вже борються з раком, адаптовані стратегії харчування і терапії можуть відкрити шлях до поліпшення показників виживання, вважають автори. Ці висновки перегукуються з глобальними тенденціями, що вказують на те, що ожиріння є фактором, який погіршує стан здоров'я при найрізноманітніших захворюваннях. Це, своєю чергою, свідчить про необхідність включення профілактики ожиріння в ширшу політику громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі смертельно небезпечними хворобами.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.