"Одну хвилину": Наталія Могилевська розповіла, як наважилася всиновити двох дітей
Зі своїм коханим артистка познайомилася на початку повномасштабного вторгнення. Валентин рятував вагітну сестру Могилевської.
Українська співачка Наталія Могилевська пригадала, як наважилася всиновити двох дітей. Про це зірка сцени розповіла у своєму телеграм-каналі.
У перший тиждень повномасштабної війни доля подарувала співачці коханого чоловіка – Валентина. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони вирішили всиновити двох дітей — Мішель та Софію. За словами Наталії Могилевської, вони не думали довго, а рішення було ухвалене буквально за одну хвилину.
"Я 10 років була самотньою, і почала з того, що я обрала себе. Обрала стати жінкою своєї власної мрії, такою, якою я уявляю повинна бути жінка. І на цьому шляху я здобула та розвинула неймовірні якості, я знайшла прекрасні, цінні речі в собі. Моє обличчя змінилося: воно стало щасливим, спокійним, гідним. І на цю мою нову енергію почали притягуватися зовсім інші чоловіки, які хотіли будувати зі мною серйозні стосунки, поважали мене, готові були одружитися, а я могла дозволити собі обирати, з ким з них я відчую поклик свого серця, і не будувала стосунків до тих пір, поки цього не відчула", — розповіла артистка.
"Знаєте, скільки ми думали, щоб всиновити дитину? Одну хвилину!" — пригадала українська знаменитість.
Про поповнення в родині української знаменитості стало відомо в новорічну ніч 2024. Наталія Могилевська всиновила двох дівчаток-сестер, які пережили жахіття війни.
Нагадаємо, Наталія Могилевська схудла на 15 кілограм.
Також Фокус писав про емоційне звернення доньки Наталії Могилевської.