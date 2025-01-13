"Одну минуту": Наталья Могилевская рассказала, как решилась усыновить двоих детей

Со своим возлюбленным артистка познакомилась в начале полномасштабного вторжения. Валентин спасал беременную сестру Могилевской.

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Украинская певица Наталья Могилевская вспомнила, как решилась усыновить двоих детей. Об этом звезда сцены рассказала в своем телеграм-канале.

В первую неделю полномасштабной войны судьба подарила певице любимого мужчину — Валентина. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они решили усыновить двух детей — Мишель и Софию. По словам Натальи Могилевской, они не думали долго, а решение было принято буквально за одну минуту.

"Я 10 лет была одинокой, и начала с того, что я выбрала себя. Выбрала стать женщиной своей собственной мечты, такой, какой я представляю должна быть женщина. И на этом пути я получила и развила невероятные качества, я нашла прекрасные, ценные вещи в себе. Мое лицо изменилось: оно стало счастливым, спокойным, достойным. И на эту мою новую энергию начали притягиваться совсем другие мужчины, которые хотели строить со мной серьезные отношения, уважали меня, готовы были жениться, а я могла позволить себе выбирать, с кем из них я почувствую зов своего сердца, и не строила отношений до тех пор, пока этого не почувствовала", — рассказала артистка.

"Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" — вспомнила украинская знаменитость.

Наталья Могилевская с младшей дочерью Софией

О пополнении в семье украинской знаменитости стало известно в новогоднюю ночь 2024. Наталья Могилевская усыновила двух девочек-сестер, которые пережили ужасы войны.

Напомним, Наталья Могилевская похудела на 15 килограмм.

Также Фокус писал об эмоциональном обращении дочери Натальи Могилевской.