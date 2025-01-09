Допоможе від раку та деменції: вчені розробили новий метод очищення організму клітинами

Наш організм має низку внутрішніх механізмів, які допомагають йому очищатися від шкідливих речовин, захищаючи нас від небезпечних хвороб. Нещодавно вчені з'ясували спосіб їхнього ручного запуску, що може допомогти мільйонам людей, хворим на онкологію та деменцію.

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Аутофагія, важливий процес клітинної переробки, відіграє найважливішу роль у підтримці здоров'я клітин, розщеплюючи непотрібні компоненти до основних будівельних блоків. Група дослідників з'ясувала, як починається процес аутофагії. Ці знання дозволили їм розробити спосіб, який зміг запустити прибирання цього сміття з нашого організму вручну, пише Technology Networks.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Cell Biology і проведені групою вчених, до якої входили професор Клаудін Крафт із Фрайбурзького університету і доктор Флоріан Вільфлінг з Інституту біофізики Макса Планка, свідчать про те, що маніпулювання цим процесом може мати значні наслідки для лікування нейродегенеративних захворювань і вдосконалення терапії раку.

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Дослідження показало, що ініціація аутофагії залежить від слабких молекулярних взаємодій між молекулами рецепторів і клітинним матеріалом, призначеним для деградації. На відміну від сильного зв'язування, яке перешкоджає процесу, ці слабкі взаємодії забезпечують рухливість рецепторів, що призводить до їх випадкової кластеризації. При досягненні критичної концентрації відбувається поділ фаз, утворюючи рідку краплю, що слугує платформою для подальшого молекулярного збирання.

Доктор Вільфлінг порівняв це явище з крапельками олії у воді, підкресливши його унікальні фізичні властивості. Щоб підтвердити свої висновки, дослідники сконструювали дріжджові клітини для деградації вірусних частинок, зазвичай стійких до аутофагії. Вони модифікували вірусні поверхні таким чином, щоб вони сприяли слабкому зв'язуванню рецепторів, що успішно запускало процес деградації. І навпаки, сильне зв'язування перешкоджало цьому процесу, підкреслюючи тонкий баланс, необхідний для ефективного функціонування аутофагії.

Ці результати відкривають можливості для цілеспрямованого втручання, даючи змогу руйнувати шкідливі агрегати, пов'язані з хворобою Альцгеймера та іншими захворюваннями, вважають автори.

Наукова робота не тільки поглибила розуміння вчених у галузі аутофагії, а й заклала важливе підґрунтя для розроблення терапевтичних стратегій лікування складних хвороб, на які схильні мільйони людей. Штучно контролюючи цей процес, вони зможуть боротися із захворюваннями, що характеризуються неправильним згортанням білків, або покращувати клітинну відповідь на такі методи лікування, як хіміотерапія.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.