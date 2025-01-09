Підібрали ключ до міцної пам'яті: вчені дізналися, який популярний продукт зміцнює її

Проблеми з пам'яттю стають лише більш явними в міру того, як ми старіємо і ризикуємо розвитком деменції. Однак нещодавно вчені з'ясували, що популярний і поширений продукт може захистити наш мозок від подібних ускладнень.

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Нещодавнє дослідження вчених показало, що сполуки, які містяться в сирі камамбер, зокрема міристамід, можуть підтримувати когнітивне здоров'я. Дослідження, проведене на мишах, показало, що цей амід жирних кислот покращує пам'ять і роботу мозку, особливо у тих, хто сидить на дієті з високим вмістом жирів, пише News Medical.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Neuroscience Research, засвідчили, що мірістамід посилює експресію нейротрофічного фактора мозку (BDNF), білка, необхідного для нейрогенезу і синаптичного зв'язку. Ферментовані продукти, зокрема камамбер, давно відомі вченим своїми консервувальними властивостями, а останнім часом і потенційною користю для здоров'я.

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Ці продукти, створені в результаті ферментативної взаємодії мікроорганізмів, генерують сполуки, які не присутні в природному вигляді в необробленому продукті. На тлі глобальної стурбованості зростанням кількості випадків деменції та зв'язку між такими захворюваннями, як діабет 2 типу і хвороба Альцгеймера, дослідження підкреслює важливість дієтичних втручань для зміцнення здоров'я мозку, говори автор дослідження, Огура Кохей, доцент відділення харчових наук і біотехнологій Вищої школи сільського господарства.

Методика включала контрольовані експерименти з самцями мишей, розділених на групи, кожна з яких отримувала різні види лікування, включно з сиром і певними жирними кислотами. Їхні когнітивні функції оцінювалися за допомогою тестів на розпізнавання об'єктів і визначення місця розташування. Результати засвідчили їхнє значне поліпшення у мишей, яких годували камамбером, і в тих, яким вводили міристамід.

Ці переваги були дозозалежними, до того ж міристамід перевершував свій неамідований аналог, міристинову кислоту, у поліпшенні пам'яті. Подальший аналіз виявив роль мірістаміду в підвищенні рівня BDNF у гіпокампі — ділянці, життєво важливій для пам'яті та навчання. Олеамід, ще один амід жирних кислот, також продемонстрував аналогічні переваги, показавши всю важливість процесу амідування для цих когнітивних ефектів.

Попередні дослідження на людях пов'язували камамбер зі зниженням рівня амілоїду-бета, що говорить про його ширший нейропротекторний і протизапальний потенціал. Міристамід, як ключовий компонент, пропонує багатообіцяючі перспективи для дієтичних стратегій, спрямованих на збереження пам'яті та нейропротекцію. Майбутні дослідження вчених, ймовірно, будуть присвячені вивченню його застосування для здоров'я людини та механізмів, що зумовлюють ці переваги.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.