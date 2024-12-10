Швидкий і смачний перекус нашвидкуруч: рецепт гарячих бутербродів "4 сири"

На приготування таких бутербродів у вас піде не більше 10 хвилин.

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Якщо протягом дня у вас розігрався апетит, а довго стояти біля плити не хочеться, приготуйте дуже прості та дуже смачні бутерброди "4 сири". Вони виходять ситними і добре втамовують голод. Як зробити такий перекус, розповіла і показала кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Гарячі бутерброди "4 сири"

Інгредієнти:

хліб (батон або будь-який інший за смаком) – 4 скибочки;

сир – Edelblu;

моцарела в розсолі – 1 кулька;

сир фета – 100 г;

твердий сир – 100 г.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 200 градусів (режим верх-низ із конвекцією). Хліб порізати на скибочки. Викласти їх на деко або у форму для випічки. Відправити в духовку на 3-5 хвилин підсушитися.

Поки хліб у духовці, нарізати сир. Edelblu, моцарелу і фету порізати кубиками, а сир натерти на тертці.

Дістати хліб і викласти на нього кубики фети, моцарели, розкришити сир Edelblu і посипати зверху твердим сиром.

Поставити в духовку ще на 5 хвилин, щоб натертий сир розплавився.

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