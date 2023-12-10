Гарячі бутерброди з французьким хлібом: смачно і ситно

Гарячі бутерброди з різними начинками — це найпростіший спосіб швидко приготувати велику кількість смачного перекусу.

Related video

Завдяки купленому в магазині французькому хлібу вам не доведеться місити і розтягувати домашнє тісто. Все, що ви можете знайти в будь-якому звичайному продуктовому магазині, чудово підійде. Просто заздалегідь продумайте начинку. Одним із варіантів гарячих бутербродів поділилася американська блогерка, кулінарка і телеведуча Рі Драммонд, пише The Pioneer Woman.

Інгредієнти

6 булочок або 1 французький хліб;

соус "Маринара" в банках або соус для піци;

180 г тертого сиру "Моцарелла";

90 г тертого сиру "Пармезан";

1 столова ложка вершкового масла;

1 цибулина (нарізана);

250 г сирокопченої ковбаси (наприклад, італійська "Пепероні" скибочками);

3 помідори (нарізані скибочками або кубиками);

50 г чорних оливок (нарізані шматочками або кружечками);

1 болгарський перець (скибочками).

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 190°С.

Крок 2. Розріжте булочки навпіл і покладіть їх зрізом догори на велике деко.

Крок 3. Накрийте кожну половинку щедрою порцією маринари або песто. Потім покладіть зверху натерту моцарелу та сир пармезан.

Крок 4. Розтопіть вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю і готуйте, час від часу помішуючи, поки вона не стане золотистою і м'якою, 8-10 хвилин. Перекладіть на тарілку.

Крок 5. Викладіть на хліб, змащений соусом і посипаний сиром, цибулю та ковбасу. Додайте оливки, перець і помідори. Зверху ще трохи присипте сиром.

Крок 6. Після того, як усе зібрано, поставте деко в духовку на найнижчу решітку на 8-10 хвилин. Збільште вогонь до 220°С і поставте на найвищу решітку, поки сир не почне трохи пузиритися і не стане золотистим, приблизно на 2-3 хвилини.

Крок 7. Дістаньте і подавайте негайно! Ви можете розрізати гарячі бутерброди навпіл.

Ви можете приготувати свій варіант начинки, використовуючи бекон, козячий сир, ананаси, консервовану кукурудзу, різні види ковбаси, відварене куряче м'ясо, базилік, грибочки, в'ялені помідори. Використовуйте те, що вам подобається.

Фото: thepioneerwoman

Раніше Фокус писав, як приготувати рис з овочами та куркою в духовці. Овочі можна змінювати на свій смак: додавати консервовану кукурудзу або заморожені овочі.