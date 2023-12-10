Горячие бутерброды с французским хлебом: вкусно и сытно

Горячие бутерброды с разными начинками — это самый простой способ быстро приготовить большое количество вкусного перекуса.

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Благодаря купленному в магазине французскому хлебу вам не придется месить и растягивать домашнее тесто. Все, что вы можете найти в любом обычном продуктовом магазине, отлично подойдет. Просто заранее продумайте начинку. Одним из вариантов горячих бутербродов поделилась американская блогер, кулинар и телеведущая Ри Драммонд, пишет The Pioneer Woman.

Ингредиенты

6 булочек или 1 французский хлеб;

соус "Маринара" в банках или соус для пиццы;

180 г тертого сыра "Моцарелла";

90 г тертого сыра "Пармезан";

1 столовая ложка сливочного масла;

1 луковица (нарезанная);

250 г сырокопченой колбасы (например, итальянская "Пепперони" ломтиками);

3 помидора (нарезанные ломтиками или кубиками);

50 г черных оливок (нарезанные кусочками или кружочками);

1 болгарский перец (ломтиками).

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 190°С.

Шаг 2. Разрежьте булочки пополам и положите их срезом вверх на большой противень.

Шаг 3. Накройте каждую половинку щедрой порцией маринары или песто. Затем положите сверху натертую моцареллу и сыр пармезан.

Шаг 4. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, время от времени помешивая, пока он не станет золотистым и мягким, 8–10 минут. Переложите на тарелку.

Шаг 5. Выложите на хлеб, смазанный соусом и посыпанный сыром, лук и колбасу. Добавьте оливки, перец и помидоры. Сверху еще немного присыпьте сыром.

Шаг 6. После того, как все собрано, поставьте противень в духовку на самую нижнюю решетку на 8–10 минут. Увеличьте огонь до 220°С и поставьте на самую высокую решетку, пока сыр не начнет немного пузыриться и не станет золотистым, приблизительно на 2–3 минуты.

Шаг 7. Достаньте и подавайте немедленно! Вы можете разрезать горячие бутерброды пополам.

Вы можете приготовить свой вариант начинки используя бекон, козий сыр, ананасы, консервированную кукурузу, разные виды колбасы, отварное куриное мясо, базилик, грибочки, вяленые помидоры. Используйте то, что вам травится.

Фото: thepioneerwoman

Ранее Фокус писал, как приготовить рис с овощами и курицей в духовке. Овощи можно менять на свой вкус: добавлять консервированную кукурузу или замороженные овощи.