Ужин для всей семьи: рис с овощами и курицей в духовке
Рецепт очень простой в приготовлении. Овощи можно менять на свой вкус: добавлять консервированную кукурузу или замороженные овощи.
Когда нужно приготовить быстрое и вкусное блюдо, предлагаем Вам приготовить рис с голенями курицы, овощами и сыром. И мыть гору посуды не придется. Рецептом поделился канал о правильном питании Eathealthwith.
Ингредиенты
- голень курицы — 700 г;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт. (лучше красный или желтый);
- горошек зеленый — половина банки;
- помидоры "Черри" — 200 г;
- рис длиннозернистый — 2 стакана;
- твердый сыр — 150-200 г.
Приготовление
Шаг 1.
Из паприки, черного перца, соли, сухого чеснока и приправы для курицы готовим помощник для маринования мяса и быстро маринуем куриные голени.
Шаг 2
Обжариваем на растительном и сливочном масле лук с морковью.
Шаг 3
Хорошо промываем рис до прозрачной воды, чтобы смыть крахмал. Так рис получится рассыпчатым.
Шаг 4.
Форму для запекания смазываем растительным маслом. Укладываем рис, затем зажарку из моркови и лука, добавляем нарезанный кубиками перец, зеленый горошек. Сверху выкладываем курицу, помидорки "Черри". Добавляем четыре стакана воды. Предварительно в воду добавляем соль и заливаем.
Шаг 5. ⠀
Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 ℃ на один час. Проверить готовность курицы можно ножом или шпажкой. Когда убедитесь, что мясо готово, достаньте форму из духовки, добавьте тертый сыр и запекайте еще 10 минут.
Ужин готов.
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