Ужин для всей семьи: рис с овощами и курицей в духовке

Рецепт очень простой в приготовлении. Овощи можно менять на свой вкус: добавлять консервированную кукурузу или замороженные овощи.

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Когда нужно приготовить быстрое и вкусное блюдо, предлагаем Вам приготовить рис с голенями курицы, овощами и сыром. И мыть гору посуды не придется. Рецептом поделился канал о правильном питании Eathealthwith.

Ингредиенты

голень курицы — 700 г;

морковь — 1 шт;

лук — 1 шт;

болгарский перец — 1 шт. (лучше красный или желтый);

горошек зеленый — половина банки;

помидоры "Черри" — 200 г;

рис длиннозернистый — 2 стакана;

твердый сыр — 150-200 г.

Приготовление

Шаг 1.

Из паприки, черного перца, соли, сухого чеснока и приправы для курицы готовим помощник для маринования мяса и быстро маринуем куриные голени.

Шаг 2

Обжариваем на растительном и сливочном масле лук с морковью.

Шаг 3

Хорошо промываем рис до прозрачной воды, чтобы смыть крахмал. Так рис получится рассыпчатым.

Шаг 4.

Форму для запекания смазываем растительным маслом. Укладываем рис, затем зажарку из моркови и лука, добавляем нарезанный кубиками перец, зеленый горошек. Сверху выкладываем курицу, помидорки "Черри". Добавляем четыре стакана воды. Предварительно в воду добавляем соль и заливаем.

Фото: Скриншот

Шаг 5. ⠀

Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 ℃ на один час. Проверить готовность курицы можно ножом или шпажкой. Когда убедитесь, что мясо готово, достаньте форму из духовки, добавьте тертый сыр и запекайте еще 10 минут.

Ужин готов.

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