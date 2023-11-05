Картофельные котлеты с сыром: рецепт аппетитной альтернативы блюду из мяса
Несмотря на отсутствие мяса, котлеты из картофеля получаются не менее вкусными и сытными.
Котлеты из картофеля с сырной начинкой – сытное и аппетитное блюдо, которое особенно понравится тем, кто не ест мясо. Несмотря на отсутствие привычного ингредиента, вкус таких котлет совершенно не страдает Они выходят хрустящими снаружи и очень нежными внутри. Предлагаем приготовить их по рецепту из блога "Кулинария".
Картофельные котлеты с начинкой
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- сливочное масло – 15 гр;
- яйца – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- петрушка – пучок;
- сыр моцарелла – 80 гр;
- сыр чеддер – 6 ломтиков;
- соль – 2 щепотки;
- паприка – 1 ч. л;
- черный перец – по вкусу;
- панировочные сухари – 100 гр;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
Картофель отварить до готовности, остудить. Затем сложить его в миску, добавить сливочное масло и сделать пюре.
На сковороде с маслом обжарить мелко нарезанный лук.
Картофельное пюре посолить, добавить паприку и черный перец, выложить жареный лук, мелко нарезанную петрушку и натертый на большой терке сыр. Все ингредиенты необходимо хорошо размешать.
Из получившегося пюре сформировать сначала лепешки, положить внутрь сыр, сделать котлеты.
В отдельной миске взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари. Каждую котлету окунуть в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить на сковороде на подсолнечном масле до румяной корочки.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальные картофельные пирожки с начинкой.