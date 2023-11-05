Картофельные котлеты с сыром: рецепт аппетитной альтернативы блюду из мяса

Несмотря на отсутствие мяса, котлеты из картофеля получаются не менее вкусными и сытными.

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Котлеты из картофеля с сырной начинкой – сытное и аппетитное блюдо, которое особенно понравится тем, кто не ест мясо. Несмотря на отсутствие привычного ингредиента, вкус таких котлет совершенно не страдает Они выходят хрустящими снаружи и очень нежными внутри. Предлагаем приготовить их по рецепту из блога "Кулинария".

Картофельные котлеты с начинкой

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

сливочное масло – 15 гр;

яйца – 2 шт;

лук – 1 шт;

петрушка – пучок;

сыр моцарелла – 80 гр;

сыр чеддер – 6 ломтиков;

соль – 2 щепотки;

паприка – 1 ч. л;

черный перец – по вкусу;

панировочные сухари – 100 гр;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Картофель отварить до готовности, остудить. Затем сложить его в миску, добавить сливочное масло и сделать пюре.

На сковороде с маслом обжарить мелко нарезанный лук.

Картофельное пюре посолить, добавить паприку и черный перец, выложить жареный лук, мелко нарезанную петрушку и натертый на большой терке сыр. Все ингредиенты необходимо хорошо размешать.

Из получившегося пюре сформировать сначала лепешки, положить внутрь сыр, сделать котлеты.

В отдельной миске взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари. Каждую котлету окунуть в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить на сковороде на подсолнечном масле до румяной корочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальные картофельные пирожки с начинкой.