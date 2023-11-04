Картопляні котлети з сиром: рецепт апетитної альтернативи страві з м'яса

Незважаючи на відсутність м'яса, котлети з картоплі виходять не менш смачними та ситними.

Related video

Котлети з картоплі з сирною начинкою — ситна й апетитна страва, яка особливо сподобається тим, хто не їсть м'ясо. Незважаючи на відсутність звичного інгредієнта, смак таких котлет абсолютно не страждає. Вони виходять хрусткими зовні та дуже ніжними всередині. Пропонуємо приготувати їх за рецептом із блогу "Кулінарія".

Картопляні котлети з начинкою

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

вершкове масло — 15 г;

яйця — 2 шт;

цибуля — 1 шт;

петрушка — пучок;

сир моцарела — 80 г;

сир чеддер — 6 скибочок;

сіль — 2 дрібки;

паприка — 1 ч. л;

чорний перець — за смаком;

панірувальні сухарі — 100 г;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Картоплю відварити до готовності, остудити. Потім скласти її в миску, додати вершкове масло і зробити пюре.

На сковороді з олією обсмажити дрібно нарізану цибулю.

Картопляне пюре посолити, додати паприку і чорний перець, викласти смажену цибулю, дрібно нарізану петрушку і натертий на великій тертці сир. Усі інгредієнти необхідно добре розмішати.

З отриманого пюре сформувати спочатку коржі, покласти всередину сир, зробити котлети.

В окремій мисці збити яйця, а в іншу насипати панірувальні сухарі. Кожну котлету занурити в яєчну суміш, обваляти в сухарях і обсмажити на пательні на соняшниковій олії до рум'яної скоринки.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальні картопляні пиріжки з начинкою.