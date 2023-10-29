Самые вкусные: как приготовить идеальные картофельные пирожки с начинкой
Такие пирожки особенно хороши на ужин и в качестве перекуса.
Если любите картофель, мясной фарш и пирожки – то эти пирожки вам идеально подойдут. Рецептом поделились на сайте La Maistas.
Картофельные пирожки
Ингредиенты:
Для теста:
- 15 картофелин (среднего размера, крахмалистого);
- 2 яйца;
- 3 ст. ложки муки;
- 3 ст. ложки крахмала;
- 1 ч. л. соли.
Для начинки:
- фарш из индейки 300 грамм;
- небольшая луковица;
- соль, черный перец.
Для соуса:
- сметана — 150 грамм
- молоко — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ч. л.;
- чеснок, укроп.
Картофель сварите в мундире и очистите, когда он остынет. Затем разомните в пюре, добавьте яйца, муку, крахмал, соль и все хорошо вымесить. Содержание крахмала в картофеле разное, поэтому, если масса выглядит слишком липкой и слипается, добавьте еще немного крахмала.
Фарш обжарьте на сковороде, добавьте мелко нарезанный лук. В конце приправьте солью и черным перцем.
Сформируйте из картофельной массы оладьи, поместив внутрь мясную начинку.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте в нем пирожки на среднем огне, обжаривая с обеих сторон до красивой румяной корочки. Готовые пирожки переложите в миску с крышкой, чтобы они не слишком остыли.
Для соуса на сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный чеснок. Заливаем сметаной и молоком с мукой. Нагревайте несколько минут, пока соус не загустеет, а затем добавьте укроп.
А на десерт вы можете приготовить хрустящие пирожки с вишней, как в известном фаст-фуде.