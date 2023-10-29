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Еда

Самые вкусные: как приготовить идеальные картофельные пирожки с начинкой

Картофельные пирожки, Картофельные пирожки рецепт
Фото: lifehacker | Картофельные пирожки

Такие пирожки особенно хороши на ужин и в качестве перекуса.

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Если любите картофель, мясной фарш и пирожки – то эти пирожки вам идеально подойдут. Рецептом поделились на сайте La Maistas.

Картофельные пирожки

Ингредиенты:

Для теста:

  • 15 картофелин (среднего размера, крахмалистого);
  • 2 яйца;
  • 3 ст. ложки муки;
  • 3 ст. ложки крахмала;
  • 1 ч. л. соли.

Для начинки:

  • фарш из индейки 300 грамм;
  • небольшая луковица;
  • соль, черный перец.

Для соуса:

  • сметана — 150 грамм
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ч. л.;
  • чеснок, укроп.

Картофель сварите в мундире и очистите, когда он остынет. Затем разомните в пюре, добавьте яйца, муку, крахмал, соль и все хорошо вымесить. Содержание крахмала в картофеле разное, поэтому, если масса выглядит слишком липкой и слипается, добавьте еще немного крахмала.

Фарш обжарьте на сковороде, добавьте мелко нарезанный лук. В конце приправьте солью и черным перцем.

Сформируйте из картофельной массы оладьи, поместив внутрь мясную начинку.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте в нем пирожки на среднем огне, обжаривая с обеих сторон до красивой румяной корочки. Готовые пирожки переложите в миску с крышкой, чтобы они не слишком остыли.

Для соуса на сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный чеснок. Заливаем сметаной и молоком с мукой. Нагревайте несколько минут, пока соус не загустеет, а затем добавьте укроп.

А на десерт вы можете приготовить хрустящие пирожки с вишней, как в известном фаст-фуде.