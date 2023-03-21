Как в McDonald's. Рецепт вкуснейших хрустящих пирожков с вишней

Тесто, которое готовится для этих пирожков, предназначено только для фритюра. Для выпечки оно не подхожит.

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Хрустящие пирожки с вишней, жаренные во фритюре, – очень вкусные и сытные, а еще они очень напоминают похожие из меню McDonald's. Приготовить такие с легкостью можно и дома. Как именно, рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Пирожки с вишневой начинкой

Ингредиенты:

Для начинки:

свежие или размороженные вишни – 250 гр;

сахар – 75 гр;

кукурузный крахмал – 15 гр;

вода – 50 мл.

Для теста:

мука – 120 гр;

соль – щепотка;

кипяток – 65 мл;

масло – 10 мл.

Способ приготовления:

Для начала приготовим начинку. Свежие или размороженные вишни выложить в кастрюлю с толстым дном, смешать с сахаром, довести до кипения. Убавить огонь, добавить кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варить пока масса загустеет. Накрыть пищевой пленкой в контакт и дать полностью остыть.

Далее готовим тесто. Отметим сразу, что для выпекания оно не подходит, только для фритюра. В глубокую посуду просеять муку, добавить соль, кипяток, масло, замесить мягкое эластичное тесто. Положить его в пакет и оставить отдохнуть минут на 20.

Затем тесто разделить на 6-8 частей, раскатать каждый кусочек в тонкий прямоугольник. На одну половину теста положить столовую ложку начинки, накрыть второй, защипнуть края и лишнее тесто обрезать, придав изделию прямоугольную форму.

Жарить в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая пирожки, до золотистого цвета.

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