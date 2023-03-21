Как в McDonald's. Рецепт вкуснейших хрустящих пирожков с вишней
Тесто, которое готовится для этих пирожков, предназначено только для фритюра. Для выпечки оно не подхожит.
Хрустящие пирожки с вишней, жаренные во фритюре, – очень вкусные и сытные, а еще они очень напоминают похожие из меню McDonald's. Приготовить такие с легкостью можно и дома. Как именно, рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура.
Пирожки с вишневой начинкой
Ингредиенты:
Для начинки:
- свежие или размороженные вишни – 250 гр;
- сахар – 75 гр;
- кукурузный крахмал – 15 гр;
- вода – 50 мл.
Для теста:
- мука – 120 гр;
- соль – щепотка;
- кипяток – 65 мл;
- масло – 10 мл.
Способ приготовления:
Для начала приготовим начинку. Свежие или размороженные вишни выложить в кастрюлю с толстым дном, смешать с сахаром, довести до кипения. Убавить огонь, добавить кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варить пока масса загустеет. Накрыть пищевой пленкой в контакт и дать полностью остыть.
Далее готовим тесто. Отметим сразу, что для выпекания оно не подходит, только для фритюра. В глубокую посуду просеять муку, добавить соль, кипяток, масло, замесить мягкое эластичное тесто. Положить его в пакет и оставить отдохнуть минут на 20.
Затем тесто разделить на 6-8 частей, раскатать каждый кусочек в тонкий прямоугольник. На одну половину теста положить столовую ложку начинки, накрыть второй, защипнуть края и лишнее тесто обрезать, придав изделию прямоугольную форму.
Жарить в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая пирожки, до золотистого цвета.
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