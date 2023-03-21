Як у McDonald's. Рецепт найсмачніших хрустких пиріжків з вишнею
Тісто, яке готується для цих пиріжків, призначене лише для фритюру. Для випікання воно не підходить.
Хрумкі пиріжки з вишнею, смажені у фритюрі, – дуже смачні та ситні, а ще вони дуже нагадують схожі з меню McDonald's. Приготувати такі легко можна і вдома. Як саме розповіла кулінарний блогер Валерія Велігура.
Тістечка з вишневою начинкою
Інгредієнти:
Для начинки:
- свіжі чи розморожені вишні – 250 гр;
- цукор – 75 гр;
- кукурудзяний крохмаль – 15 гр;
- вода – 50 мл.
Для тесту:
- борошно — 120 гр;
- сіль — щіпка;
- окріп — 65 мл;
- олія — 10 мл.
Спосіб приготування:
Для початку приготуємо начинку. Свіжі або розморожені вишні викласти в каструлю з товстим дном, змішати з цукром, довести до кипіння. Зменшити вогонь, додати кукурудзяний крохмаль з водою і, помішавшии, варити, поки маса загусне. Накрити харчовою плівкою в контакт і дати повністю охолонути.
Далі готуємо тісто. Відзначимо відразу, що для випікання воно не підходить лише для фритюру. У глибокий посуд просіяти борошно, додати сіль, окріп, масло, замісити м'яке еластичне тісто. Покласти його в пакет і залишити відпочити на 20 хвилин.
Потім тісто розділити на 6-8 частин, розкотити кожен шматочок у тонкий прямокутник. На одну половину тіста покласти столову ложку начинки, накрити другою, защипнути краї та зайве тісто обрізати, надавши виробу прямокутну форму.
Смажити в добре розігрітій олії, постійно перевертати пиріжки до золотистого кольору.
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