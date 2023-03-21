Як у McDonald's. Рецепт найсмачніших хрустких пиріжків з вишнею

Тісто, яке готується для цих пиріжків, призначене лише для фритюру. Для випікання воно не підходить.

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Хрумкі пиріжки з вишнею, смажені у фритюрі, – дуже смачні та ситні, а ще вони дуже нагадують схожі з меню McDonald's. Приготувати такі легко можна і вдома. Як саме розповіла кулінарний блогер Валерія Велігура.

Тістечка з вишневою начинкою

Інгредієнти:

Для начинки:

свіжі чи розморожені вишні – 250 гр;

цукор – 75 гр;

кукурудзяний крохмаль – 15 гр;

вода – 50 мл.

Для тесту:

борошно — 120 гр;

сіль — щіпка;

окріп — 65 мл;

олія — 10 мл.

Спосіб приготування:

Для початку приготуємо начинку. Свіжі або розморожені вишні викласти в каструлю з товстим дном, змішати з цукром, довести до кипіння. Зменшити вогонь, додати кукурудзяний крохмаль з водою і, помішавшии, варити, поки маса загусне. Накрити харчовою плівкою в контакт і дати повністю охолонути.

Далі готуємо тісто. Відзначимо відразу, що для випікання воно не підходить лише для фритюру. У глибокий посуд просіяти борошно, додати сіль, окріп, масло, замісити м'яке еластичне тісто. Покласти його в пакет і залишити відпочити на 20 хвилин.

Потім тісто розділити на 6-8 частин, розкотити кожен шматочок у тонкий прямокутник. На одну половину тіста покласти столову ложку начинки, накрити другою, защипнути краї та зайве тісто обрізати, надавши виробу прямокутну форму.

Смажити в добре розігрітій олії, постійно перевертати пиріжки до золотистого кольору.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні смажені пиріжки з капустою та картоплею.