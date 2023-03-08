Смачно, як у бабусі. Рецепт домашніх пиріжків із капустою

Такі пиріжки можна смажити в олії, а можна і пекти в духовці.

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Пиріжки — універсальна страва, яка вгамує голод і стане хорошим перекусом у школу або на роботу. Вони однаково смачні як у теплому варіанті, так і холодному. Способів їх приготування є дуже багато, як і варіантів начинок. Пропонуємо вам рецепт пиріжків із капустою на кефірі за рецептом із блогу "Домашні рецепти". Тісто з цих інгредієнтів виходить м'яким, повітряним і злегка хрустким, а пиріжки можна смажити або пекти.

Тістечка з капустою на кефірі

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір — 380 мл;

борошно — 500 г;

сода — 0,5 ч. л;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л;

соняшникова олія — 2 ст. л.

Для начинки

капуста — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л;

чорний перець за смаком

вершкове масло — 20 г;

вода — 100 мл;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю обсмажити на олії, додати до неї терту моркву, і коли вони стануть м'якими, всипати порізану капусту, посолити, поперчити, покласти вершкове масло, влити воду і тушкувати до розм'якшення капусти на слабкому вогні.

Готуємо тісто. У кефір додати соду, перемішати, потім вбити туди ж яйце і знову перемішати, невеликими порціями ввести все борошно, просіяне через сито, додати сіль, олію і вимісити тісто. Тісто виходить трохи липке, але додатково забивати його борошном не треба. Готове тісто відставити на 30 хвилин, щоб воно відпочило.

Потім тісто порізати на порції, розкатати, покласти в кожен корж начинку, сформувати пиріжок, обсмажити їх в олії з обох боків до красивого золотистого кольору.

Раніше Фокус писав як приготувати ідеальне тісто на всі випадки життя.