Випічка довго не черствіє: рецепт універсального тіста з незвичайним інгредієнтом

Таке тісто готується просто й вийде навіть у новачків.

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М'яке, ніжне тісто, вироби з якого довго не черствіють і яке однаково підходить для несолодкої випічки, хліба, булочок, пирогів і навіть піци, — мрія будь-якої господині. Перевіреним рецептом такого тіста поділилася кулінарна блогерка з Казахстану під ніком oks.cook. Цей рецепт містить у своєму складі манку, яка сприяє тому, що випічка виходить повітряною, пишною, не черствіє та не втрачає своїх смакових якостей.

Тісто на всі випадки життя

Інгредієнти:

борошно — приблизно 500 гр;

манна крупа — 20 гр;

тепле молоко — 150 гр;

цукор — 1 ст.л.;

сіль — 1 ч.л.;

дріжджі сухі — 7 г;

олія рослинна — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

У половині теплого молока розчинити сіль і цукор, усе добре перемішати. Половину борошна просіяти в глибоку миску, вилити всередину молоко. В іншій частині молока розчинити сухі дріжджі й також додати в борошно, висипати манку, все перемішати. Другу половину борошна додавати поступово. Головне — не забити тісто. В самому кінці в тісто додати олію, добре вимішати. Залишити його на годину-півтори, щоб воно підійшло, після чого ще раз його обім'яти й відправити настоюватися ще 30-40 хвилин. Універсальне тісто готове до роботи.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто на кефірі для пиріжків.