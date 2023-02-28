Выпечка долго не черствеет: рецепт универсального теста с необычным ингредиентом

Такое тесто готовится просто и получится даже у новичков.

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Мягкое, нежное тесто, изделия из которого долго не черствеют, и которое в одинаковой мере подходит для несладкой выпечки, хлеба, булочек, пирогов и даже пиццы, – мечта любой хозяйки. Проверенным рецептом такого теста поделилась кулинарный блогер из Казахстана под ником oks.cook. Этот рецепт содержит в своем составе манку, которая способствует тому, что выпечка получается воздушной, пышной, не черствеет и не теряет своих вкусовых качеств.

Тесто на все случаи жизни

Ингредиенты:

мука – приблизительно 500 гр;

манная крупа – 20 гр;

теплое молоко – 150 гр;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

дрожжи сухие – 7 гр;

масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В половине теплого молока растворить соль и сахар, все хорошо перемешать. Половину муки просеять в глубокую миску, вылить в середину молоко. В другой части молока растворить сухие дрожжи и тоже добавить в муку, высыпать манку, все перемешать. Вторую половину муки добавлять постепенно. Главное – не забить тесто. В самом конце в тесто добавить растительное масло, хорошо вымешать. Оставить его на час-полтора, чтобы оно подошло, после чего еще раз его обмять и отправить настаиваться еще 30-40 минут. Универсальное тесто готово для работы.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто на кефире для пирожков.