Мягкое, как пух. Рецепт идеального теста на кефире для пирожков

Изделия из такого теста долго не черствеют.

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Домашние жареные пирожки любят все: и взрослые, и дети. Однако многие хозяйки не всегда ладят с дрожжевым тестом. Поэтому рекомендуем приготовить для пирожков универсальное тесто на кефире, которое проще сделать, а пирожки и выпечка из него получаются ничуть не хуже.

Кефир придает тесту легкую кислинку, а пирожки получаются аппетитными и тают во рту. При замесе в качестве разрыхлителя в муку добавляют пищевую соду. Кефир обязательно подогревают до комнатной температуры, а муку просеивают на сите, чтобы обогатить кислородом. Это мягкое тесто после приготовления обретает пышность, легкость и долго не черствеет.

Тесто на кефире для пирожков

Ингредиенты:

Кефир (2,5%) – 250 мл;

Пшеничная мука – 700 гр;

Сахар – 1,5 ст. л;

Растительное масло – 50 мл;

Соль – 1 ч. л;

Пищевая сода – 1 ч. л.

Способ приготовления.

Кефир, подогретый до комнатной температуры (иначе тесто будет жестким), вылить в глубокую миску, добавить в него растительное масло соль, сахар и тщательно перемешать ложкой.

Муку дважды просеять через сито и добавить половину порции в жидкую кефирную массу. Тщательно перемешать венчиком, чтобы не образовались комочки. Порциями добавить остальную муку и замешать тесто руками, пока начнет отставать от рук и стенок посуды.

Рабочую поверхность посыпать мукой, но не нужно брать ее слишком много, чтобы не "Забить" тесто. Выложить на нее все тесто, раскатать равномерно скалкой в пласт толщиной в один сантиметр.

Поделить соду на три части, посыпать одной поверхность раскатанного теста и втереть ее руками в пласт, сложить его конвертом. Повторить весь процесс добавления соды еще два раза.

Смазать глубокую емкость растительным маслом. Положить аккуратно сложенное конвертом тесто. Затянуть емкость пищевой пленкой и поставить на расстойку на 30 минут. За это время тесто увеличится в размерах, станет воздушным и мягким. После расстойки можно готовить пирожки.

Напомним, как приготовить тесто на дрожжах.