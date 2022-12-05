М'яке, як пух. Рецепт ідеального тіста на кефірі для пиріжків

Вироби з такого тіста довго не черствіють.

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Домашні смажені пиріжки люблять усі: і дорослі, і діти. Однак багато господинь не завжди ладнають із дріжджовим тістом. Тому рекомендуємо приготувати для пиріжків універсальне тісто на кефірі, яке простіше зробити, а пиріжки та випічка з нього виходять анітрохи не гірше.

Кефір надає тісту легку кислинку, а пиріжки виходять апетитними та тануть у роті. У процесі замішування як розпушувач у борошно додають харчову соду. Кефір обов'язково підігрівають до кімнатної температури, а борошно просіюють на ситі, щоб збагатити киснем. Це м'яке тісто після приготування стає пишним, легким і довго не черствіє.

Тісто на кефірі для пиріжків

Інгредієнти:

кефір (2,5%) — 250 мл;

пшеничне борошно — 700 г;

цукор — 1,5 ст. л.;

рослинна олія — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.;

харчова сода — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Кефір, підігрітий до кімнатної температури (інакше тісто буде жорстким), вилити в глибоку миску, додати в нього олію, сіль, цукор і ретельно перемішати ложкою.

Борошно двічі просіяти через сито і додати половину порції в рідку масу кефіру. Ретельно перемішати вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Порціями додати решту борошна і замішати тісто руками, поки почне відставати від рук і стінок посуду.

Робочу поверхню посипати борошном, але не потрібно брати його занадто багато, щоб не "забити" тісто. Викласти на нього все тісто, розкатати рівномірно качалкою в пласт завтовшки один сантиметр.

Поділити соду на три частини, посипати однією поверхню розкатаного тіста і втерти її руками в пласт, скласти його конвертом. Повторити весь процес додавання соди ще двічі.

Змастити глибоку ємність олією. Покласти обережно складене тісто конвертом. Затягнути ємність харчовою плівкою і поставити на вистоювання на 30 хвилин. За цей час тісто збільшиться у розмірах, стане повітряним і м'яким. Після вистоювання можна готувати пиріжки.

Нагадаємо, як приготувати тісто на дріжджах.