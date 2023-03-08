Вкусно, как у бабушки. Рецепт домашних пирожков с капустой
Такие пирожки можно жарить в растительном масле, а можно и печь в духовке.
Пирожки – универсальное блюдо, которое утолит голод и станет хорошим перекусом в школу или на работу. Они одинаково вкусные как в теплом виде, так и в холодном. Способов их приготовления есть очень много, как и вариантов начинок. Предлагаем вам рецепт пирожков с капустой на кефире по рецепту из блога "Домашние рецепты". Тесто из этих ингредиентов получается мягким, воздушным и слегка хрустящим, а пирожки можно либо жарить, либо печь.
Пирожки с капустой на кефире
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир – 380 мл;
- мука – 500 гр;
- сода – 0,5 ч. л;
- яйцо – 1 шт;
- соль – 0,5 ч. л;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
Для начинки
- капуста – 400 гр;
- лук –1 шт;
- морковь — 1 шт
- соль – 0,5 ч. л;
- черный перец по вкусу
- сливочное масло – 20 гр
- Вода – 100 мл;
- Подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
Лук обжарить на растительном масле, добавить к нему тертую морковь, и когда они станут мягкими, всыпать порезанную капусту, посолить, поперчить, положить сливочное масло, влить воду и тушить до размягчения капусты на слабом огне.
Готовим тесто. В кефир добавить соду, перемешать, затем вбить туда же яйцо и снова перемешать, небольшими порциями ввести всю муку, просеянную через сито, добавить соль, растительное масло и вымесить тесто. Тесто получается слегка липкое, но дополнительно забивать его мукой не надо. Готовое тесто отставить на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.
Затем тесто порезать на порции, раскатать, положить в каждую лепешку начинку, сформировать пирожок, обжарить их в растительном масле с обеих сторон до красивого золотистого цвета.
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