Смак дитинства. Пиріжки з картоплею із бездріжджового тіста за бабусиним рецептом

Після смаження пиріжки краще покласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.

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Смажені пиріжки з картоплею — страва, яку любить багато хто. Поживні та з хрусткою скоринкою, вони чудово втамовують голод. Їх можна взяти в школу, на роботу й на прогулянку. Як приготувати пиріжки з картоплею так, щоб вони не встигли навіть охолонути, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян, поділившись перевіреним рецептом своєї бабусі.

Пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

жирний кефір (або сметана) — 500 мл;

цукор — 1 ст.л.;

олія — 1 ст.л.;

сіль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.;

просіяне борошно — стільки, щоб вийшло м'яке тісто, яке не прилипатиме до рук.

Для начинки:

варена картопля — 1-1,5 кг;

цибуля — 1 головка;

зелень (петрушка, кріп);

рослинна олія для смаження;

сіль, паприка, чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Інгредієнти для тіста змішати, вимісити м'яке тісто й залишити на 30 хвилин відпочити.

Тим часом готуємо начинку. Цибулю порізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до м'якості. Потім туди ж у сковорідку відправити розім'яту в пюре картоплю, посолити, посипати перцем і паприкою, перемішати, нарешті додати зелень. Готову начинку скласти в миску та трохи остудити.

Перед тим, як працювати з тістом, руки краще змастити олією, щоб тісто не прилипало. Розкачати його на джгути й порізати на маленькі шматочки. Кожен із них розкотити, покласти начинку всередину, сформувати пиріжки й обсмажити в олії з кожного боку по 2-3 хвилини на середньому вогні. Готові пиріжки можна спочатку викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир, а потім перекласти на тарілку.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні пиріжки з капустою.