Смак дитинства. Пиріжки з картоплею із бездріжджового тіста за бабусиним рецептом
Після смаження пиріжки краще покласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.
Смажені пиріжки з картоплею — страва, яку любить багато хто. Поживні та з хрусткою скоринкою, вони чудово втамовують голод. Їх можна взяти в школу, на роботу й на прогулянку. Як приготувати пиріжки з картоплею так, щоб вони не встигли навіть охолонути, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян, поділившись перевіреним рецептом своєї бабусі.
Пиріжки з картоплею
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- жирний кефір (або сметана) — 500 мл;
- цукор — 1 ст.л.;
- олія — 1 ст.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- сода — 1 ч.л.;
- просіяне борошно — стільки, щоб вийшло м'яке тісто, яке не прилипатиме до рук.
Для начинки:
- варена картопля — 1-1,5 кг;
- цибуля — 1 головка;
- зелень (петрушка, кріп);
- рослинна олія для смаження;
- сіль, паприка, чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Інгредієнти для тіста змішати, вимісити м'яке тісто й залишити на 30 хвилин відпочити.
Тим часом готуємо начинку. Цибулю порізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до м'якості. Потім туди ж у сковорідку відправити розім'яту в пюре картоплю, посолити, посипати перцем і паприкою, перемішати, нарешті додати зелень. Готову начинку скласти в миску та трохи остудити.
Перед тим, як працювати з тістом, руки краще змастити олією, щоб тісто не прилипало. Розкачати його на джгути й порізати на маленькі шматочки. Кожен із них розкотити, покласти начинку всередину, сформувати пиріжки й обсмажити в олії з кожного боку по 2-3 хвилини на середньому вогні. Готові пиріжки можна спочатку викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир, а потім перекласти на тарілку.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачні пиріжки з капустою.