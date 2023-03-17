Вкус детства. Пирожки с картошкой из бездрожжевого теста по бабушкиному рецепту

После жарки пирожки лучше положить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир.

Related video

Жареные пирожки с картошкой – блюдо, которое обожают многие. Сытные и с хрустящей корочкой они прекрасно утоляют голод. Их можно взять в школу, на работу и на прогулку. Как приготовить пирожки с картошкой так, чтобы они не успели даже остыть, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян, поделившись проверенным рецептом своей бабушки.

Пирожки с картошкой

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

жирный кефир (или сметана) – 500 мл;

сахар – 1 ст. л;

растительное масло – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

сода – 1 ч. л;

просеянная мука столько, чтобы получилось мягкое тесто, которое не будет прилипать к рукам.

Для начинки:

вареный картофель – 1-1,5 кг;

лук – 1 головка;

зелень (петрушка, укроп);

растительное масло для жарки;

соль, паприка, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Ингредиенты для теста смешать, вымесить мягкое тесто и оставить его на 30 минут отдохнуть.

Тем временем готовим начинку. Лук порезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до мягкости. Затем туда же в сковородку отправить размятый в пюре картофель, посолить, посыпать перцем и паприкой, перемешать, в конце добавить зелень. Готовую начинку сложить в миску и немного остудить.

Перед тем, как работать с тестом, руки лучше смазать растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Раскатать его на жгуты и порезать на маленькие кусочки. Каждый из них раскатать, положить внутрь начинку сформировать пирожки и обжарить в растительном масле с каждой стороны по 2-3 минуты на среднем огне. Готовые пирожки можно для начала выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир, а затем переложить на тарелку.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные пирожки с капустой.