Вечеря для всієї родини: рис з овочами та куркою у духовці
Рецепт дуже простий у приготуванні. Овочі можна змінювати на свій смак: додавати консервовану кукурудзу або заморожені овочі.
Коли потрібно приготувати швидку та смачну страву, пропонуємо Вам приготувати рис з гомілками курки, овочами та сиром. Та й мити гору посуду не доведеться. Рецептом поділився канал про правильне харчування Eathealthwith.
Інгредієнти
- гомілка курки — 700 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт. (краще червоний або жовтий);
- горошок зелений — половина банки;
- помідори "Черрі" — 200 г;
- рис довгозернистий — 2 склянки;
- твердий сир — 150-200 г.
Приготування
Крок 1.
З паприки, чорного перцю, солі, сухого часнику та приправи для курки готуємо поміч для маринування м'яса і швидко маринуємо курячі гомілки.
Крок 2
Обсмажуємо на рослинному та вершковому маслі цибулю з морквою.
Крок 3
Добре промиваємо рис до прозорої води, щоб змити крохмаль. Так рис вийде розсипчастим.
Крок 4.
Форму для запікання змащуємо олією. Укладаємо рис, потім засмажку з моркви та цибулі, додаємо нарізаний кубиками перець, зелений горошок. Зверху викладаємо курку, помідорки "Черрі". Додаємо чотири склянки води. Попередньо у воду додаємо сіль та заливаємо.
Крок 5. ⠀
Накриваємо фольгою і відправляємо в заздалегідь розігріту духовку до 180 ℃ на одну годину. Перевірити готовність курки можна ножем чи шпажкою. Коли переконаєтесь, що м'ясо готове, дістаньте форму з духовки, додайте тертий сир та запікайте ще 10 хвилин.
Вечеря готова.
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