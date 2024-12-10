Быстрый и вкусный перекус на скорую руку: рецепт горячих бутербродов "4 сыра"
На приготовление таких бутербродов у вас уйдет не более 10 минут.
Если на протяжении дня у вас разыгрался аппетит, а долго стоять у плиты не хочется, приготовьте очень простые и очень вкусные бутерброды "4 сыра". Они получаются сытными и хорошо утоляют голод. Как сделать такой перекус, рассказала и показала кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Горячие бутерброды "4 сыра"
Ингредиенты:
- хлеб (батон или любой другой по вкусу) – 4 ломтика;
- сыр – Edelblu;
- моцарелла в рассоле – 1 шарик;
- сыр фета – 100 гр;
- твердый сыр – 100 гр.
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 200 градусов (режим верх-низ с конвекцией). Хлеб порезать на ломтики. Выложить их на противень или в форму для выпечки. Отправить в духовку на 3-5 минут подсушиться.
Пока хлеб в духовке, нарезать сыр. Edelblu, моцареллу и фету порезать кубиками, а сыр натереть на терке.
Достать хлеб и выложить на него кубики феты, моцареллы, раскрошить сыр Edelblu и посыпать сверху твердым сыром.
Поставить в духовку еще на 5 минут, чтобы натертый сыр расплавился.
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