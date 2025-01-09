Те, що люди помістили в океан, тепер повертається назад: у морепродуктах знайшли щось тривожне

Дослідники вивчили понад 182 особини й лише у двох із них не виявили потенційно небезпечних крихітних частинок.

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Тихоокеанський північний захід відомий своїми морепродуктами, проте тепер учені зробили тривожне відкриття: частинки відходів і забруднень виявили плаваючими в їстівній тканині майже кожної риби й молюсків, які були виловлені для продажу, пише Science Alert.

Понад 150 років тому людство придумало пластик і тепер, схоже, він заполонив планету. Раніше крихітні частинки пластику вже були виявлені в ґрунті, воді та навіть повітрі. А тепер, подібно до того, як лосось повертається в рідні місця, океанський пластик, схоже, повертається до своїх творців.

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Під час дослідження вчені вивчили 182 морські особини, зокрема морського окуня, лінгкода, чавичу, тихоокеанський оселедець, тихоокеанську міногу і рожевих креветок. Результати виявилися вельми тривожними: зі 182 особин лише у двох не було виявлено підозрілих частинок. Дослідники вважають, що в тканинах морепродуктів було виявлено волокна пофарбованої бавовни, целюлозу з паперу та картону, а також мікроскопічні шматочки пластику.

За словами співавторки дослідження, екотоксикологині Сюзанни Брандер з Університету штату Орегон, відкриття є вельми тривожним, тому що мікроволокна, мабуть, переміщуються з кишківника в інші тканини, такі як м'язи. Вчені не впевнені, але побоюються, що це може мати широкі наслідки для інших організмів, зокрема й людей.

Нещодавнє дослідження також показало, що люди, які вживають більше морепродуктів, як правило, носять у своїх тілах більше мікропластику. Це особливо стосується тих, хто вживає двостулкових молюсків, наприклад устриць і мідій.

Риба, креветки і мінога, включені в дослідження. За годинниковою стрілкою від верхнього лівого кута: чавича, лінгкод, чорний морський окунь, рожева креветка, тихоокеанський оселедець і тихоокеанська мінога Фото: NOAA

Зазначимо, що те, як довго пластик затримується в організмі і як він на нього впливає, все ще залишається невідомим. Ба більше, вчені наполягають, що це питання потребує негайного вивчення. Брандер з колегами зовсім не закликають повністю відмовитися від споживання морепродуктів, однак наполягають, що люди та вчені повинні краще розуміти можливі небезпеки.

Дослідження показують, що частинки фарби, сажі та мікропластику настільки поширилися планетою, що ці забруднювачі вже були виявлені в повітрі, воді та багатьох інших продуктах, крім морепродуктів.

За словами екологині Елізи Гранек з Портлендського державного університету, якщо люди утилізують і використовують продукти, що виділяють пластик, його мікроскопічні частинки автоматично потрапляють у навколишнє середовище і поглинаються іншими організмами, які в кінцевому підсумку опиняються на нашому столі.

Аналіз, проведений в Орегоні насправді є першим у своєму роді в регіоні. Він також показує, що мікропластик тривожно широко поширився у зразках їстівних морепродуктів.

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