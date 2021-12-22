Пластик усюди. Вчені виявили небезпечні частки в повітрі на висоті майже 3 км

Мікропластик з Африки та Північної Америки виявлено у повітрі у французьких Піренеях на висоті 2877 метрів над рівнем моря.

Вчені з'ясували, що мікропластик уже скрізь: високо в горах, глибоко в океанах і навіть у тропосфері Землі, де швидкість вітру дозволяє цим часткам переміщатися на великі відстані, повідомляє The Guardian.

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Мікропластик — це маленькі частинки розміром менше 5 мм, джерелами яких є пластикові пакети, одяг, вихлопи автомобілів, і вони присутні вже скрізь: на суші, у воді і в повітрі.

Вчені з Національного центру наукових досліджень у Парижі взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях. Ця обсерваторія називається "чистою станцією" через обмежений вплив на неї місцевого клімату та навколишнього середовища. В результаті дослідження вчені виявили, що навіть тут у повітрі присутні частки мікропластику.

Дослідники розрахували траєкторії руху повітряних мас та з'ясували, що частки цього мікропластику "прилетіли" з Північної Африки та Північної Америки.

[ + – ] Частинки мікропластику Фото: Esquire

"Ці частки подолали такі великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами. Це схоже на рух швидкісною автомагістраллю", — говорить один із авторів дослідження Стів Аллен із Університету Далхаузі в Канаді. .

Також дані дослідження показують, що цей мікропластик також прибув сюди із Середземного моря та Атлантичного океану.

"Частини пластику з морських джерел піднімаються дуже високо в повітря, а це означає, що пластик не тоне, він рухається планетою в нескінченному циклі", — говорить Аллен.

Хоча виявлена кількість мікропластику і не становить загрози для здоров'я людини, все ж таки ці частинки такі маленькі, що їх можуть вдихати люди, кажуть вчені.

"Те, що ми виявили мікропластик на такій захищеній від забруднення території, змушує замислитися", — каже Аллен.

За словами вчених, нові дані показують, що утилізація пластику шляхом відправки за кордон є хибною стратегією. Він все одно повернеться назад.