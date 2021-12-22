Пластик повсюду. Ученые обнаружили опасные частицы в воздухе на высоте почти 3 км

Микропластик из Африки и Северной Америки обнаружен в воздухе во французских Пиренеях на высоте 2877 метров над уровнем моря.

Ученые выяснили, что микропластик уже везде: высоко в горах, глубоко в океанах, и даже в тропосфере Земли, где скорость ветра позволяет этим частицам перемещаться на огромные расстояния, сообщает The Guardian.

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Микропластик — это маленькие частицы размером менее 5 мм, источниками которых являются пластиковые пакеты, одежда, выхлопы автомобилей и они присутствуют уже везде: на суше, в воде и в воздухе.

Ученые из Национального центра научных исследований в Париже взяли пробы воздуха на высоте 2877 метров над уровнем моря в обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях. Эта обсерватория называется "чистой станцией" из-за ограниченного влияния на нее местного климата и окружающей среды. В результате исследования ученые обнаружили, что даже здесь в воздухе присутствуют частицы микропластика.

Исследователи рассчитали траектории движения воздушных масс и выяснили, что частицы этого микропластика "прилетели" из Северной Африки и Северной Америки.

[ + – ] Частицы микропластика Фото: Esquire

"Эти частицы преодолели такие большие расстояния потому, что попали высоко в атмосферу. Как только они попали в тропосферу их унесло очень быстрыми воздушными массами. Это похоже на движение по скоростной автомагистрали", — говорит один из авторов исследования Стив Аллен из Университета Далхаузи в Канаде.

Также данные исследования показывают, что этот микропластик также прибыл сюда из Средиземного моря и Атлантического океана.

"Частицы пластика из морских источников поднимаются очень высоко в воздух, а это означает, что пластик не тонет, он движется по планете в бесконечном цикле’, — говорит Аллен.

Хотя обнаруженное количество микропластика и не представляет угрозы для здоровья человека, все же эти частицы такие маленькие, что их могут вдыхать люди, говорят ученые.

"То, что мы обнаружили микропластик на такой защищенной от загрязнения территории, заставляет задуматься", — говорит Аллен.

По словам ученых, новые данные показывают, что утилизация пластика путем отправки за границу является ошибочной стратегией. Он все равно вернется обратно.