То, что люди поместили в океан, теперь возвращается назад: в морепродуктах нашли что-то тревожное

Исследователи изучили более 182 особей и лишь в двух из них не обнаружили потенциально опасных крохотных частиц.

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Тихоокеанский северо-запад известен своими морепродуктами, однако теперь ученые сделали тревожное открытие: частицы отходов и загрязнений обнаружили плавающими в съедобной ткани почти каждой рыбы и моллюсков, которые были выловлены для продажи, пишет Science Alert.

Более 150 лет назад человечество придумало пластик и теперь, похоже, он заполонил планету. Ранее крохотные частицы пластика уже были обнаружены в почве, воде и даже воздухе. А теперь, подобно тому, как лосось возвращается в родные места, океанский пластик, похоже, возвращается к своим создателям.

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В ходе исследования ученые изучили 182 морские особи, в том числе морского окуня, лингкода, чавычу, тихоокеанскую сельдь, тихоокеанскую миногу и розовых креветок. Результаты оказались весьма тревожными: из 182 особей лишь в двух не было обнаружено подозрительных частиц. Исследователи считают, что в тканях морепродуктов были обнаружены волокна окрашенного хлопка, целлюлоза из бумаги и картона, а также микроскопические кусочки пластика.

По словам соавтора исследования, экотоксиколога Сюзанны Брандер из Университета штата Орегон, открытие является весьма тревожным, так как микроволокна, по-видимому, перемещаются из кишечника в другие ткани, такие как мышцы. Ученые не уверены, но опасаются, что это может иметь широкие последствия для других организмов, в том числе и людей.

Недавнее исследование также показало, что люди, употребляющие больше морепродуктов, как правило, носят в своих телах больше микропластика. Это особенно касается тех, кто употребляет двустворчатых моллюсков, например устриц и мидий.

Рыба, креветки и минога, включенные в исследование. По часовой стрелке от верхнего левого угла: чавыча, лингкод, черный морской окунь, розовая креветка, тихоокеанская сельдь и тихоокеанская минога Фото: NOAA

Отметим, что, то как долго пластик задерживается в организме и как он на него влияет, все еще остается неизвестным. Более того, ученые настаивают, что этот вопрос требует немедленного изучения. Брандер с коллегами вовсе не призывают полностью отказаться от потребления морепродуктов, однако настаивают, что люди и ученые должны лучше понимать возможные опасности.

Исследования показывают, что частицы краски, сажи и микропластика настолько распространились по планете, что эти загрязнители уже были обнаружены в воздухе, воде и многих других продуктах, кроме морепродуктов.

По словам эколога Элизы Гранек из Портлендского государственного университета, если люди утилизируют и используют продукты, выделяющие пластик, его микроскопические частицы автоматически попадают в окружающую среду и поглощаются другими организмами, которые в конечном итоге оказываются на нашем столе.

Анализ, проведенный в Орегоне на самом деле является первым в своем роде в регионе. Он также показывает, что микропластик тревожно широко распространился в образцах съедобных морепродуктов.

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