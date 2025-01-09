Секрет довголіття: експерти назвали "суперпродукт", який допоможе дожити до 100 років

Експерт із харчування Гелен Белл пояснює, чому жителі японської Окінави, однієї з "блакитних зон", живуть довше.

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Дослідники, які вивчають феномен "блакитних зон" — регіонів, де люди живуть довше і здоровіше, — виявили продукт, який може збільшити ваші шанси дожити до 100 років. Про це пише Lad Bible.

Одна з таких зон — італійський острів Сардинія, де 2012 року сім'ю Меліс із міста Пердасдефогу було визнано найстарішою у світі за версією Книги рекордів Гіннесса. Сукупний вік дев'яти літніх братів і сестер становив дивовижні 818 років.

У документальному фільмі Netflix "Дожити до 100: секрети блакитних зон" дослідник Ден Бюттнер зазначив, що раціон жителів таких регіонів має одну спільну рису. Наприклад, жителі японського острова Окінава, іншої "блакитної зони", де ймовірність дожити до 100 років у 10 разів вища, ніж у середньостатистичного американця, також дотримуються унікальних харчових традицій.

Ключовим компонентом дієти цих людей, як з'ясувалося, є продукти з сої, такі як тофу і місо-суп. Флавоноїди, що містяться в соєвих продуктах, захищають серце і знижують ризик розвитку раку грудей, а ферментовані соєві страви покращують здоров'я кишечника.

Дієтолог Гелен Белл підтверджує, що соя багата ненасиченими жирами й корисна для серця.

"Соя може покращувати стан артерій і знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Це підтверджують низькі показники серцевих захворювань серед жителів Окінави", — зазначає вона.

Дієтолог рекомендує урізноманітнити раціон соєвими продуктами, такими як едамаме, соєве молоко і тофу, щоб отримувати максимальну користь для здоров'я.

Однак експерти наголошують: для довголіття важливе не тільки правильне харчування, а й загальний баланс у житті, що включає фізичну активність, міцні соціальні зв'язки та поміркованість у всьому.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше. Вони переконані в тому, що відповідь на це питання весь цей час ховалася у нас під носом.

Також ми розповідали про те, як 106-річна жінка розкрила секрет довголіття. У будинку для літніх людей, де зараз проживає Флоренс Хакман, стверджують, що жінка досі зустрічається зі своїми друзями та вболіває за улюблену спортивну команду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.