Секрет долголетия: эксперты назвали "суперпродукт", который поможет дожить до 100 лет

Эксперт по питанию Хелен Белл объясняет, почему жители японской Окинавы, одной из "голубых зон", живут дольше.

Related video

Исследователи, изучающие феномен "голубых зон" — регионов, где люди живут дольше и здоровее, — выявили продукт, который может увеличить ваши шансы дожить до 100 лет. Об этом пишет Lad Bible.

Одна из таких зон — итальянский остров Сардиния, где в 2012 году семья Мелис из города Пердасдефогу была признана самой старой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Совокупный возраст девяти пожилых братьев и сестер составлял впечатляющие 818 лет.

В документальном фильме Netflix "Дожить до 100: секреты голубых зон" исследователь Дэн Бюттнер отметил, что рацион жителей таких регионов имеет одну общую черту. Например, жители японского острова Окинава, другой "голубой зоны", где вероятность дожить до 100 лет в 10 раз выше, чем у среднестатистического американца, также придерживаются уникальных пищевых традиций.

Ключевым компонентом диеты этих людей, как выяснилось, являются продукты из сои, такие как тофу и мисо-суп. Флавоноиды, содержащиеся в соевых продуктах, защищают сердце и снижают риск развития рака груди, а ферментированные соевые блюда улучшают здоровье кишечника.

Диетолог Хелен Белл подтверждает, что соя богата ненасыщенными жирами и полезна для сердца.

"Соя может улучшать состояние артерий и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждают низкие показатели сердечных заболеваний среди жителей Окинавы", — отмечает она.

Диетолог рекомендует разнообразить рацион соевыми продуктами, такими как эдамаме, соевое молоко и тофу, чтобы получать максимальную пользу для здоровья.

Однако эксперты подчеркивают: для долголетия важно не только правильное питание, но и общий баланс в жизни, включающий физическую активность, крепкие социальные связи и умеренность во всем.

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

Также мы рассказывали о том, как 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс Хакман, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.