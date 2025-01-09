Фатальна помилка дитинства: вчені розповіли про серйозну небезпеку для юних курців

У підлітковому віці наш організм проходить критичну фазу формування, яку можуть легко порушити багато чинників і спокус. Нещодавно вчені з'ясували, що одна з них може на все життя зашкодити легеням, якщо їй піддатися в певному віці.

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Нещодавнє дослідження вчених підтвердило зв'язок між курінням раніше 15 років і ймовірністю розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) у більш пізньому віці. Дослідження, проведене на основі репрезентативної національної бази даних США, засвідчило явну підвищену вразливість людей, які почали палити в дитинстві, і виявило гостру необхідність в ініціативах із ранньої профілактики з боку систем охорони здоров'я, пише News Medical.

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Тенденції паління в США та світі загалом знизилися з 1960-х років, проте споживання тютюну залишається однією з основних причин смерті, якій можна запобігти, та значним чинником, що сприяє розвитку ХОЗЛ. Однак серед учених викликає тривогу той факт, що більшість курців починають палити у віці до 26 років, а багато хто зовсім у віці 12-16 років, що є критичним періодом для розвитку легенів.

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Дослідження, опубліковане в журналі Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, спирається на дані, які свідчать, що люди, які палили до 1980 року, а зараз перебувають у віці 55 років і старше, наражаються на підвищений ризик розвитку ускладнення через паління в цей вразливий період розвитку.

Більш ранні дослідження натякали на цей зв'язок, але часто були обмежені демографічними характеристиками вибірки та не враховували такі змінні, як інтенсивність або тривалість паління, каже авторка дослідження, Дженні Озга, старший науковий співробітник компанії Westat. Розширюючи попередні роботи, останнє дослідження використовувало дані з дослідження Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), а також результати National Health Interview Survey 2020 року. При цьому вчені враховували такі фактори, як схильність до пасивного куріння і соціально-демографічні змінні.

Учасників розділили на групи залежно від того, коли вони почали курити: до 15 років, після 15 років або ніколи. Результати показали, що ХОЗЛ розвинулася у 29% тих, хто почав палити до 15 років, порівняно з 21% тих, хто почав палити пізніше, і 7,5% тих, хто не палив. Ранній початок паління виявився основним фактором ризику навіть після контролю тривалості, інтенсивності паління та впливу пасивного паління.

Статистичні моделі показали, що у людей, які почали палити до 15 років, ризик розвитку ХОЗЛ був у 1,27 раза вищим порівняно з тими, хто почав палити пізніше. Навіть якщо розглядати курців середньої інтенсивності, ранні курці демонстрували значно більшу сприйнятливість до розвитку ускладнення. У дослідженні підкреслюється, що тривалість куріння є сильнішим предиктором ризику розвитку ХОЗЛ, що може вплинути на те, як вчені оцінюють довгострокові наслідки куріння для здоров'я.

Незважаючи на ці результати, дослідження визнає свої недоліки, включно із залежністю від самозвітних даних і відсутністю деяких потенційно впливових чинників, таких як ступінь впливу пасивного куріння в дитинстві. Проте всеосяжна методологія і великий масив даних надають достовірності новим висновкам. Для окремих людей і фахівців у галузі громадської охорони здоров'я ці дані підтверджують важливість захисту розвитку легенів у підлітковому віці для зниження ризиків для здоров'я впродовж усього життя.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.