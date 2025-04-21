Народжувати по троє дітей: демограф розповів, як вберегти населення України від зменшення

Аби населення нашої країни не скорочувалось, в ідеалі 100 жінок репродуктивного віку від 15 до 49 років мають народжувати 210-220 дітей.

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Про це виданню "РБК-Україна" розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Утім, зазначив він, що є жінки, які не хочуть або не можуть мати дітей, тому, щоб населення не зменшувалось, решті українок фактично треба народжувати по три дитини. Але у жодній європейській країні нема такого рівня народжуваності.

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В середньому по ЄС, за його словами, 100 жінок народжують 150-160 дітей. Найкраща демографічна ситуація у Франції, де завдяки пронаталістичній політиці держави народжуваність складає 170-180 дітей на 100 жінок.

Олександр Гладун зауважив, що у 2019-му році 100 жінок народжували 123 дитини, що навіть вдвічі менше, ніж потрібно. У 2021-му, коли коронавірусна інфекція сильно вплинула на ситуацію, на 100 жінок було 116 дітей. Наразі експерти вважають, що 100 жінок народжує 95-100 дітей. І це ще не найгірший показник, оскільки у Південній Кореї на таку ж кількість жінок припадає 72 дитини.

Нагадаємо, в ООН припускають, що до 2100 року в кожній європейській країні смертність перевищить народжуваність. Скажімо, в Україні скорочення населення очікується на рівні 61%.

Також Фокус писав, що народжуваність в Україні знижується катастрофічними темпами.