В Європі прогнозують скорочення населення: українців стане менше на 61%, — Visual Capitalist

Передбачається, що через зниження рівня народжуваності до 2100 року в кожній європейській країні смертність перевищить народжуваність

Related video

До 2100 року в Європі прогнозують скорочення населення. В Україні очікується таке скорочення до 61%. Про це пише Visual Capitalist з посиланням на дані ООН.

За прогнозом народонаселення світу на 2024 рік ООН, найбільше відносне скорочення чисельності населення України відбудеться між 2025–2100 роками.

Передбачається, що через зниження рівня народжуваності до 2100 року в кожній європейській країні смертність перевищить народжуваність. За прогнозами населення зросте лише у восьми європейських країнах.

Найбільше скорочення населення спостерігатиметься у Східній та Південній Європі. Цю групу очолює Україна, де за прогнозом ООН протягом наступних 75 років вона втратить 61% свого населення.

Окрім падіння народжуваності, ООН також вказує й міграцію населення за межі країни. Зокрема, у деяких західноєвропейських країнах (Велика Британія, Франція) через імміграцію може спостерігатися однозначне зростання населення.

Нагадаємо, що народжуваність в Україні знижується катастрофічними темпами. За час великої війни, за різними оцінками, з України виїхало близько 2 млн дітей, багато з яких вже безкоштовно навчаються у школах чи європейських вишах (з низькими шансами на повернення).