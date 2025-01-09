Фатальная ошибка детства: ученые рассказали о серьезной опасности для юных курильщиков

В подростковом возрасте наш организм проходит критическую фазу формирования, которую могут легко нарушить многие факторы и соблазны. Недавно ученые выяснили, что один из них может на всю жизнь повредить легкие, если ему поддаться в определенном возрасте.

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Недавнее исследование ученых подтвердило связь между курением раньше 15 лет и вероятностью развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в более позднем возрасте. Исследование, проведенное на основе репрезентативной национальной базы данных США, показало явную повышенную уязвимость людей, начавших курить в детстве, и выявило острую необходимость в инициативах по ранней профилактике со стороны систем здравоохранения, пишет News Medical.

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Тенденции курения в США и мире в целом снизились с 1960-х годов, однако потребление табака остается одной из основных причин предотвратимой смерти и значительным фактором, способствующим развитию ХОБЛ. Однако среди ученых вызывает тревогу тот факт, что большинство курильщиков начинают курить в возрасте до 26 лет, а многие вовсе в возрасте 12-16 лет, что является критическим периодом для развития легких.

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Исследование, опубликованное в журнале Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, опирается на данные, показывающие, что люди, курившие до 1980 года, а сейчас находящиеся в возрасте 55 лет и старше, подвергаются повышенному риску развития осложнения из-за курения в этот уязвимый период развития.

Более ранние исследования намекали на эту связь, но часто были ограничены демографическими характеристиками выборки и не учитывали такие переменные, как интенсивность или продолжительность курения, говорит автор исследования, Дженни Озга, старший научный сотрудник компании Westat. Расширяя предыдущие работы, последнее исследование использовало данные из исследования Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), а также результаты National Health Interview Survey 2020 года. При этом учеными учитывались такие факторы, как подверженность пассивному курению и социально-демографические переменные.

Участники были разделены на группы в зависимости от того, когда они начали курить: до 15 лет, после 15 лет или никогда. Результаты показали, что ХОБЛ развилась у 29% тех, кто начал курить до 15 лет, по сравнению с 21% тех, кто начал курить позже, и 7,5% некурящих. Раннее начало курения оказалось основным фактором риска даже после контроля продолжительности, интенсивности курения и воздействия пассивного курения.

Статистические модели показали, что у людей, начавших курить до 15 лет, риск развития ХОБЛ был в 1,27 раза выше по сравнению с теми, кто начал курить позже. Даже если рассматривать курильщиков средней интенсивности, ранние курильщики демонстрировали значительно большую восприимчивость к развитию осложнения. В исследовании подчеркивается, что продолжительность курения является более сильным предиктором риска развития ХОБЛ, что может повлиять на то, как ученые оценивают долгосрочные последствия курения для здоровья.

Несмотря на эти результаты, исследование признает свои недостатки, включая зависимость от самоотчетных данных и отсутствие некоторых потенциально влиятельных факторов, таких как степень воздействия пассивного курения в детстве. Тем не менее, всеобъемлющая методология и большой массив данных придают достоверность новым выводам. Для отдельных людей и специалистов в области общественного здравоохранения эти данные подтверждают важность защиты развития легких в подростковом возрасте для снижения рисков для здоровья на протяжении всей жизни.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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