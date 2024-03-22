Сигареты делают нас толстыми и больными: курение связали с развитием диабета и слабоумия

Никотиновая зависимость является распространенной проблемой для миллионов и недавно ученые добавили новый пункт в список всех ее пагубных влияний. В этот раз речь идет о диабете, нашей фигуре и здоровье мозга.

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Новое исследование ученых раскрыло менее известный побочный эффект курения: возможно, из-за него у нас появляется жир на животе, и он связан с целым рядом неприятных проблем со здоровьем. Несмотря на распространенное мнение о том, что курильщики обычно стройнее, данное исследование указывает на то, что у них может быть больше этого опасного висцерального жира — того, который является причиной таких заболеваний, как диабет и даже слабоумие, пишет News Medical.

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Команда исследователей из Центра фундаментальных метаболических исследований при Копенгагенском университете погрузилась в генетику, чтобы понять, действительно ли курение приводит к появлению более толстого и опасного для здоровья живота. Они использовали технику, известную как менделевская рандомизация, которая помогает ученым выяснить, является ли одна вещь, в данном случае курение, прямой причиной другой. Проанализировав данные огромного количества людей, они смогли связать определенные гены с привычкой курить и тем, как жир распределяется в организме.

Доктор Джерман Д. Карраскилла, ведущий исследователь, объясняет, что их метод помогает избежать обычных подводных камней подобных исследований, фокусируясь на генетических вариациях. Таким образом, они смогли узнать, действительно ли курение является катализатором, вызывающим увеличение жира на животе, независимо от других факторов, таких как привычка пить или финансовые возможности. Они обнаружили, что оно действительно может вызывать увеличение количества жира, в особенности вредного висцерального, который в определенных случаях может даже стать причиной слабоумия.

Это исследование и его авторы призывают к действию как отдельных людей, так и политиков в области общественного здравоохранения. Связь между курением и увеличением количества висцерального жира подчеркивает необходимость усилий по борьбе с ним. Избавляясь от этой проблемой, мы, возможно, сможем уменьшить распространенность серьезных заболеваний, таких как диабет.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.