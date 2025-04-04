Не на 40 гривен: на сколько на самом деле подорожают сигареты в Украине

Акцизы на табачную продукцию увеличились, что приведет к подорожанию сигарет. Экономисты спрогнозировали возможный рост цен.

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Об этом говорится в материале издания "Радио Трек".

Некоторые экономисты утверждают, что подорожание составит меньше 40 гривен. Согласно расчетам, стоимость одной пачки сигарет вырастет на 20–25 гривен, сообщает pmg.

В 2024 году минимальный акциз на 1000 штук составил 2 517 грн. Поскольку закон не вступил в силу с 1 января, продолжил действовать ранее утвержденный график повышения акцизов. В результате в 2025 году минимальный акциз увеличился до 3 020 грн. за 1000 штук.

После вступления закона в силу минимальная ставка составит 78 евро за 1000 штук, что эквивалентно 3 510 грн. Это означает увеличение на 490 грн, или на 9,8 грн за пачку, отметил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

С учетом НДС это приведет к увеличению на 11,5 грн на пачку по сравнению с действующими акцизами, или на 22-24 грн по сравнению с 2024 годом. Однако, как отметил Гайдай, не стоит ожидать увеличения на 40 грн и "страшной тенизации производства" из-за этого.

В сети можно знать сравнение с акцизами на бензин. Подобные заявления о сильном подорожании горючего были в прошлом году. Прирост на литре бензина и дизтоплива был, но не столь велик, о котором говорили. Разве что автогаз заметно подорожал.

Ранее в Центре экономической стратегии опровергли информацию, что сигареты в следующем году из-за повышения акцизов подорожают на 40 грн за пачку. В ведомстве отметили, что пачка будет стоить на 20-25 больше с учетом налога на добавленную стоимость.

СМИ отмечали, что в 2025 году цена на пачку сигарет среднего ценового сегмента с фильтром может достичь 124,7 грн, а к 2028 году увеличиться до 160,5 грн. Тогда отмечалось, что повышение акцизов также окажет значительное влияние на наполнение бюджета: ожидается, что уже в 2025 году эти меры принесут более 20 миллиардов гривен. Тогда же отмечалось, что изменения — неизбежны, ведь Украина имеет обязательства перед ЕС.