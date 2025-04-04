Не на 40 гривень: на скільки насправді подорожчають сигарети в Україні

Акцизи на тютюнову продукцію збільшилися, що призведе до подорожчання сигарет. Економісти спрогнозували можливе зростання цін.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Деякі економісти стверджують, що подорожчання становитиме менше ніж 40 гривень. Згідно з розрахунками, вартість однієї пачки сигарет зросте на 20-25 гривень, повідомляє pmg.

У 2024 році мінімальний акциз на 1000 штук становив 2 517 грн. Оскільки закон не набув чинності з 1 січня, продовжив діяти раніше затверджений графік підвищення акцизів. У результаті у 2025 році мінімальний акциз збільшився до 3 020 грн. за 1000 штук.

Після набуття законом чинності мінімальна ставка становитиме 78 євро за 1000 штук, що еквівалентно 3 510 грн. Це означає збільшення на 490 грн, або на 9,8 грн за пачку, зазначив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

З урахуванням ПДВ це призведе до збільшення на 11,5 грн на пачку порівняно з чинними акцизами, або на 22-24 грн порівняно з 2024 роком. Однак, як зазначив Гайдай, не варто очікувати збільшення на 40 грн і "страшної тінізації виробництва" через це.

У мережі можна знати порівняння з акцизами на бензин. Подібні заяви про сильне подорожчання пального були минулого року. Приріст на літрі бензину і дизпалива був, але не настільки великий, про який говорили. Хіба що автогаз помітно подорожчав.

Раніше в Центрі економічної стратегії спростували інформацію, що сигарети наступного року через підвищення акцизів подорожчають на 40 грн за пачку. У відомстві зазначили, що пачка коштуватиме на 20-25 більше з урахуванням податку на додану вартість.

ЗМІ зазначали, що 2025 року ціна на пачку сигарет середнього цінового сегмента з фільтром може сягнути 124,7 грн, а до 2028 року збільшитися до 160,5 грн. Тоді зазначалося, що підвищення акцизів також матиме значний вплив на наповнення бюджету: очікується, що вже 2025 року ці заходи принесуть понад 20 мільярдів гривень. Тоді ж зазначалося, що зміни — неминучі, адже Україна має зобов'язання перед ЄС.