Сигарети роблять нас товстими та хворими: паління пов'язали з розвитком діабету й недоумства

Нікотинова залежність є поширеною проблемою для мільйонів і нещодавно вчені додали новий пункт до списку всіх її згубних впливів. Цього разу йдеться про діабет, нашу фігуру та здоров'я мозку.

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Нове дослідження вчених розкрило менш відомий побічний ефект куріння: можливо, через нього в нас з'являється жир на животі, і він пов'язаний із цілою низкою неприємних проблем зі здоров'ям. Попри поширену думку про те, що курці зазвичай стрункіші, це дослідження вказує на те, що в них може бути більше цього небезпечного вісцерального жиру — того, що є причиною таких захворювань як діабет і навіть недоумство, пише News Medical.

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Команда дослідників із Центру фундаментальних метаболічних досліджень при Копенгагенському університеті занурилася в генетику, щоб зрозуміти, чи справді паління призводить до появи більш товстого та небезпечного для здоров'я живота. Вони використовували техніку, відому як менделівська рандомізація, яка допомагає вченим з'ясувати, чи є одна річ, у цьому випадку куріння, прямою причиною іншої. Проаналізувавши дані величезної кількості людей, вони змогли пов'язати певні гени зі звичкою палити й тим, як жир розподіляється в організмі.

Доктор Джерман Д. Карраскілла, провідний дослідник, пояснює, що їхній метод допомагає уникнути звичайних підводних каменів подібних досліджень, фокусуючись на генетичних варіаціях. Так вони змогли дізнатися, чи справді куріння є каталізатором, що спричиняє збільшення жиру на животі, незалежно від інших чинників, як-от звички пити або фінансових можливостей. Вони виявили, що воно дійсно може спричиняти збільшення кількості жиру, особливо шкідливого вісцерального, який у певних випадках може навіть стати причиною недоумства.

Це дослідження та його автори закликають до дії як окремих людей, так і політиків у галузі громадської охорони здоров'я. Зв'язок між курінням і збільшенням кількості вісцерального жиру наголошує на необхідності зусиль із боротьбі з ним. Позбуваючись цієї проблеми, ми, можливо, зможемо зменшити поширеність серйозних захворювань, таких як діабет.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.