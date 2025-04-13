Взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

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В Украине с 1 января 2025 года прожиточный минимум для всех групп населения остался таким, как и в 2024 году, в частности для детей до 6 лет — 2563 грн., от 6 до 18 лет — 3196 грн. Это влияет на размер алиментов, и в этом году минимальная сумма — это 50% прожиточного минимума, а значит, для детей до 6 лет минимальные алименты составляют 1281,5 грн., а от 6 до 18 лет — 1598 грн. Фокус узнал, какие есть важные нюансы по уплате алиментов предпринимателями, военными и безработными.

Как получить алименты быстро и без суда

Без судебных заседаний для взыскания алиментов следует подать заявление о выдаче судебного приказа.

Без суда для взыскания алиментов следует подать заявление о выдаче судебного приказа

"Суд взыщет алименты в размере 1/4 доли от доходов на 1 ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 доли — на трех и более детей", — рассказывает Фокусу адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова. Но чтобы воспользоваться этой упрощенной процедурой нужны два условия:

заявитель должен доказать, что ребенок проживает именно с ним;

плательщик алиментов обязательно должен быть зарегистрирован (прописан) на территории Украины.

Если минимальный размер алиментов не устраивает одну из сторон, можно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, обосновать размер алиментов, предоставить соответствующие доказательства.

Если минимальный размер алиментов не устраивает одну из сторон, можно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, обосновать размер алиментов, предоставить соответствующие доказательства

Согласно ст.182 Семейного кодекса Украины, при определении размера алиментов суд учитывает несколько важных факторов, в частности состояние здоровья и материальное положение не только ребенка, но и плательщика алиментов, наличие у плательщика алиментов других детей или нетрудоспособных родителей, наличие прав собственности и тому подобное.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Плательщик алиментов не освобождается от обязательства платить средства на ребенка Фото: Unsplash

Если плательщик алиментов безработный: как взимают средства на ребенка

Ответ на вопрос: сколько отец/мать должен платить алименты 2025 года, зависит от того, как именно плательщик алиментов зарабатывает. Заметим, что даже безработный плательщик не освобождается от обязательства ежемесячной уплаты средств на содержание ребенка в случае потери работы или пребывании в статусе безработного. Если он все же не платит деньги по исполнительному документу, исполнитель начисляет в этом случае задолженность по уплате алиментов.

Даже безработный плательщик не освобождается от обязательства ежемесячной уплаты средств на содержание ребенка в случае потери работы или пребывании в статусе безработного

"Согласно ст. 195 Семейного кодекса Украины, задолженность по алиментам, которые определил суд в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за рубежом", — говорится в разъяснении специалиста.

Подытоживая, отметим, если у должника отсутствуют доходы и он не работает, в то же время у исполнителя отсутствуют сведения об уплате алиментов, он будет начислять задолженность, исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Если плательщик алиментов — ФЛП, средства на ребенка взимаются в доле от заработка (дохода) или в твердой денежной сумме Фото: УНИАН

Как высчитывается сумма алиментов и как взимают средства с предпринимателей

В случае, если плательщик алиментов — физическое лицо-предприниматель (ФЛП), средства на ребенка взимаются в доле от заработка (дохода) или в твердой денежной сумме.

Определенные нюансы, говорят юристы, возникают в случае взыскания алиментов в доле от заработка (дохода).

Следует учесть, какую систему налогообложения избрал ФЛП: общую или упрощенную

Прежде всего следует учесть, какую систему налогообложения избрал ФЛП: общую или упрощенную:

если речь идет об общей системе налогообложения, размер алиментов рассчитывается из заработка после уплаты налогов (чистый доход). В этом случае чистый доход рассчитывается как разница между валовым доходом (выручки в денежной и натуральной форме) и документально подтвержденными расходами, а также суммой уплаченного налога с доходов физических лиц;

на упрощенной системе размер алиментов определяется исходя из средней заработной платы работника для соответствующей местности (ч. 2 ст. 195 СК Украины). Чтобы взыскать алименты с ФЛП на едином налоге нужно определить чистый доход, согласно документу ГФС.

Взыскатель алиментов с военного может письменно обратиться к исполнителю с заявлением

Особенности взыскания алиментов с военнослужащего

Обычно с мобилизованных плательщиков алиментов удержание средств осуществляется из всех видов доходов, а также выплат, которые получает боец по закону, в частности дополнительного вознаграждения, выплачиваемого на период военного положения. Однако деньги не взимаются с того обеспечения, которое не имеет постоянного характера.

Если алименты военный не платит и их нужно взыскать принудительно, взыскатель может письменно обратиться к исполнителю с заявлением, где указать о том, что должник мобилизован на военную службу, и указать номер части, если таковой известен.

Если исполнителю неизвестен адрес воинской части, где служит должник, он должен направить документы о взыскании алиментов в Министерство обороны Украины. После чего эти документы будут переданы в бухгалтерию воинской части, и в дальнейшем уже алименты будут выплачиваться с доходов военного, являющегося должником.

Размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста

Какие штрафы и ограничения предусмотрены для должников по алиментам

Юристы отмечают: взыскание алиментов выполняется в принудительном порядке — через государственного или частного исполнителя. Если длительное время алименты не платятся, исполнитель может наложить штраф, применить ряд ограничений, в частности, на управление автомобилем, а также внести сведения в Единый реестр должников, и впоследствии человека ждет уголовная ответственность.

Главное, следует помнить, что суд начисляет алименты с даты подачи заявления в суд. Поэтому с выплатами медлить не стоит.

В Министерстве юстиции сообщили: по состоянию на начало апреля 2025 года к 147 500 должникам по алиментам применены временные ограничения, предусмотренные законодательством при наличии задолженности по уплате алиментов.

По состоянию на начало апреля 2025 года к 147 500 должникам по алиментам применены временные ограничения, предусмотренные законодательством при наличии задолженности по уплате алиментов

В соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве", при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца:

взыскание может быть обращено на имущество должника. При этом обращение взыскания на заработную плату не исключает возможности одновременного обращения взыскания на другое имущество должника;

должника вносят в Единый реестр должников;

исполнитель разъясняет взыскателю право обращения в органы досудебного расследования с заявлением (сообщением) о совершенном уголовном правонарушении — уклонение от уплаты алиментов.

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А если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель имеет право вынести постановление о временном ограничении должника в таких правах, как выезд за пределы Украины; управление транспортными средствами; пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием; право на охоту.

Если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев с момента предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, государственный исполнитель составляет протокол об административном правонарушении по статье 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направляет его в суд.

Размер штрафа зависит от срока накопления задолженности: если один год, то штраф составляет 20% суммы задолженности, если 2 года, то 30%, а в случае неуплаты в течение трех лет штраф равен 50% суммы долга.