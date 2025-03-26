Алименты в Украине: как изменились суммы в 2025 году

Рекомендуемый размер алиментов определяется судом в случае, если доходы плательщика алиментов позволяют уплатить большую сумму.

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Алименты — это денежные выплаты, предназначенные для материальной поддержки одного из членов семьи. Они могут предоставляться как на добровольной основе, так и по судебному решению. Чаще всего алименты выплачиваются одним из родителей для обеспечения потребностей несовершеннолетнего ребенка. Об этом говорится в Семейном кодексе Украины.

Согласно статье 180 Семейного кодекса Украины, родители несут обязанность по содержанию своих детей до их совершеннолетия. В случае невозможности достичь соглашения о выплате алиментов, этот вопрос решается через суд. Даже родители, лишенные родительских прав, остаются обязанными обеспечивать ребенка материально. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть ниже 50% от прожиточного минимума, установленного для его возраста.

На сегодня минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет — 1 281,5 грн (прожиточный минимум 2 563 грн); для детей от 6 до 18 лет — 1 598 грн (прожиточный минимум 3 196 грн).

Гарантированный размер алиментов – это минимальная сумма, которую обязан выплачивать родитель при низком уровне доходов. Если же финансовые возможности плательщика позволяют, суд может установить рекомендуемый размер выплат, превышающий минимальный. Расчет алиментов зависит от количества детей и выглядит следующим образом:

на одного ребенка — 1/4 дохода;

на двух детей — 1/3 дохода;

на трех и более детей — 1/2 дохода.

При этом существует и верхний предел. Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет — 25 630 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

Итак, размер алиментов в Украине 2025 года зависит от прожиточного минимума и дохода плательщика. Минимальные суммы могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка, а если плательщик имеет значительные доходы, суд может назначить большую сумму выплат.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.

Кроме того, в Украине резко выросло количество долгов по алиментам после начала полномасштабной войны.