Алименты на ребенка: придется ли платить больше в 2024 году

Как пояснили в Министерстве юстиции, максимальная сумма алиментов в 2024 году не может превышать десять прожиточных минимумов.

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В Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в 2024 году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум, рассказали в пресс-службе Министерство юстиции Украины.

Алименты в 2024 году: какой размер выплат

Как пояснили в ведомстве, в Украине прожиточный минимум в 2024 году:

на детей до 6 лет вырос до 2 563 гривен;

на детей от 6 до 18 лет — до 3 196 гривен.

По состоянию на сейчас, минимальный гарантированный размер алиментов является следующим:

для детей до 6 лет — 1 281,5 гривны;

для детей от 6 до 18 лет — 1 598 гривны.

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В то же время максимальная сумма алиментов не может быть выше десяти прожиточных минимумов. Так, для детей до 6 лет — это 25 630 гривен. Для детей от 6 до 18 лет — 31 960 гривен.

Как рассчитывается выплата алиментов

Для этого применяется следующая схема:

на одного ребенка — 1/4 от дохода;

на двоих — 1/3 от дохода;

на трех и более — 1/2 от дохода.

Если плательщик алиментов с достаточным уровнем дохода, тогда суд установит минимальный рекомендованный уровень алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка, учитывая его возраст. Но родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ удостоверит нотариус.

Также, как отметили в министерстве, с 14 лет ребенок получает право распоряжаться алиментами самостоятельно и быть их непосредственным получателем.

Неуплата алиментов: какие ответственность предусмотрена

Если задолженность одного из родителей достигнет размера, который совокупно превышает сумму за полгода, тогда госисполнитель:

составляет протокол о совершении административного правонарушения;

отдает документ на рассмотрение в суд.

Также должника могут заставить выполнять общественно полезные работы. Они назначаются судом на срок от 120 до 360 часов. Безработный выполняет эти работы:

ежедневно, но не более восьми часов;

если они присуждены несовершеннолетним — не более двух часов в день.

Также за неуплату алиментов, должника:

внесут в Единый реестр должников;

ограничат в праве выезда за пределы Украины;

арестуют карточные счета;

лишат права управлять автомобилем и тому подобное.

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Напомним, недавно в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, кто из работодателей будет получать компенсацию от государства за трудоустройство граждан. Сумма компенсации не может превышать две минимальные заработные платы (16 тысяч гривен). Также в Пенсионном фонде рассказали, что некоторым пенсионерам предоставляются льготы на оплату коммуналки. Граждане, в частности, могут получить 100% скидку.