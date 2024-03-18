Платить должны даже безработные: украинцам объяснили, как наказывают за неуплату алиментов

Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, статус безработного не освобождает граждан от уплаты алиментов на ребенка.

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Алименты в Украине являются важным аспектом обеспечения детей и семейного благополучия. Как правило, алименты — это деньги, которые один из родителей перечисляет другому. Однако иногда возникают ситуации, когда один из родителей теряет работу, а значит, стабильные доходы, поэтому не выплачивает алименты. Но оказывается, что нарушение в выплате алиментов чревато серьезными последствиями, а безработица не всегда является причиной, чтобы их не выплачивать. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Там отметили: если алименты не выплачиваются по исполнительному документу, должнику начисляется задолженность.

В ведомстве подчеркнули, что неплательщика алиментов, в частности, могут заставить выполнять общественно полезные работы или даже заключить в тюрьму. Так, если должник зарегистрировался в центре занятости как безработный и получает соответствующую помощь от государства, то исполнитель имеет право взыскать с выплаченных средств присужденные алименты.

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"Выполнение взыскания через общественно полезные работы осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезной работе, вид которой определяется соответствующим органом местного самоуправления", – пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Отмечается, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму за полгода, госисполнитель:

составляет протокол о совершении административного правонарушения;

отдает документ на рассмотрение в суд.

Общественно полезные работы назначаются судом сроком от 120 до 360 часов. Безработных выполняет эти работы:

ежедневно, но не более восьми часов;

если они присуждены несовершеннолетним – не больше двух часов в день.

"Таким образом, выполнение правонарушителями оплачиваемых общественно полезных работ является эффективной мерой принуждения. Поскольку заработанные ими средства направлены на погашение имеющейся задолженности по алиментам", – пояснили в управлении.

К тому же неуплата алиментов предполагает, что должника могут:

внести в Единый реестр должников;

ограничить в праве выезда за пределы Украины;

арестовать карточные счета;

лишить права управлять автомобилем и т.д.

Отмечается также, что за злостное уклонение от уплаты алиментов наступает уголовная ответственность. Да, неплательщикам грозит:

арест сроком до трех месяцев;

ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Алименты 2024: последние новости

Уровень алиментов изменился с 1 января 2024 г., поскольку в Украине повысился прожиточный минимум с 1 января 2024 г., который влияет на большинство социальных выплат. Так, минимальный размер алиментов для детей является следующим:

до шести лет — 1281 гривна;

от шести до 18 лет — 1598 гривен.

В то же время родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ должен удостоверить нотариус.

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Напомним, что у некоторых украинцев вырастет зарплата с 1 апреля. Так, например, 12 тысяч гривен начнут получать граждане, которые присоединились к Армии восстановления и выполняют общественно-полезные работы. Также Фокус объяснял, почему вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают государственные выплаты.