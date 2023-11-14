Получить одновременно 10 пенсий: кто имеет право на выплаты и когда начнут начислять деньги

Некоторые пенсионеры в Украине в случае выхода на заслуженный отдых имеют право на выплату 10-кратной пенсии от государства. Для этого есть четыре главных условия.

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Украинские пенсионеры могут получить 10 пенсий одновременно. Права на такие выплаты имеют некоторые категории людей. В деталях разобрались журналисты издания "На пенсии".

В законах " О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится о том, что некоторые категории пенсионеров могут получить единовременную выплату в 10-кратном размере. При назначении пенсии за выслугу лет допускают суммирование стажа за периоды работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Кто может получить 10 пенсий одновременно

Специалисты отмечают, что выплату денежной помощи в размере их 10 месячных пенсий по состоянию на день ее назначения могут получить работники коммунальных и государственных учреждений . Могут рассчитывать на большие единовременные пенсионные выплаты некоторые категории пенсионеров, если:

им назначена пенсия по возрасту после 1 октября 2011 года;

они до этого не получали никакой другой пенсии;

они работали на день достижения пенсионного возраста в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

Страховой стаж для получения единовременной 10-кратной пенсии

Мужчины должны проработать до этого 35 лет, а женщины — 30 лет.

К страховому стажу относятся все периоды работы в перечне образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.

На единовременную выплату 10-кратной пенсии имеют право работники следующих 14 категорий учреждений:

общеобразовательных школ (в частности, музыкальных и художественных); межшкольных учебно-производственных комбинатов; работники детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний и школ-клиник; работники ВУЗов I-II уровней аккредитации и ПТУ; дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов; библиотек; детских клиник, поликлиник и санаториев; медицинских учреждений различного типа; санаторно-курортных учреждений и диагностических центров; медицинских отделов протезных предприятий; аптек; контрольно-аналитических лабораторий; медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК); интернатов для людей с инвалидностью, в частности, и детей и пожилых людей.

Когда можно получить выплаты

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины выплаты по возрасту назначаются по достижении 60-65 лет, в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа.

Могут ли увеличить пенсию

Во время индексации или перерасчета размер выплат могут увеличить. Но если индексация касается большинства украинских пенсионеров, то перерасчет нужно будет заработать. Как отмечают специалисты, иногда нужно заявление, чтобы не пропустить своего перерасчета.

Также украинцам должны поступить доплаты за стаж сверх страховой нормы. Учитывается каждый год, который был отработан "дополнительно".

Напомним, ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС могут получать более 13 тысяч гривен ежемесячно.

Также уже известно, какие категории пенсионеров в Украине могут досрочно получать свои деньги. Речь идет о пяти категориях граждан.