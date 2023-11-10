Пенсии в Украине: какие категории могут получить выплаты досрочно

Отдельные граждане могут получить пенсию досрочно. Страховой стаж в Украине ежегодно растет, а к 2028 году он достигнет 35 лет.

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Пенсии в Украине граждане обычно получают после 60 лет, но для определенных категорий существует возможность получить выплаты раньше. Подробности сообщил 24 Канал.

При достижении 30 лет страхового стажа украинцы в возрасте 60 лет могут выйти на пенсию по возрасту. Страховой стаж в Украине ежегодно растет, а к 2028 году он достигнет 35 лет.

Важно

Социальная пенсия в Украине: разъяснения и критерии получения

Пенсия по возрасту предоставляется не всем после 60 лет. Это можно сделать в 63 и 65 лет соответственно. Если до 65 лет человек не сможет подтвердить наличие 15 лет стажа, пенсии не получит. В таком случае предоставляется социальная помощь от государства.

Отдельные граждане могут получить пенсию досрочно. Это касается таких категорий:

инвалиды по зрению I группы: женщины — 40 лет, страховой стаж — 10 лет; мужчины — 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа;

по особому состоянию здоровья: мужчины — 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа; женщины — 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

пенсию в Украине раньше соответствующих сроков могут получать и военнослужащие. Речь идет о тех, кто принимал участие в обеспечении национальной безопасности и обороны и имеет статус участника боевых действий (УБД);

матери, у которых пятеро или более детей, воспитавшие их до 6-летнего возраста. Это касается и родителей детей с инвалидностью с детства, воспитавших их до 6-летнего возраста: матери — 50 лет, не менее 15 лет страхового стажа; отцы — 55 лет, не менее 20 лет страхового стажа;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие: женщины — 50 лет, страховой стаж — 20 лет; мужчины — 55 лет при наличии страхового стажа 25 лет.

Фокус 9 ноября узнал, как оформить пенсию в Украине, если не хватает стажа. По информации ПФУ, страховой стаж для назначения пенсии можно докупить как себе, так и третьим лицам, если информация о них есть в реестре соцстрахования.