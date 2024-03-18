На 1350 гривен больше: кому из украинцев повысят выплаты с 1 апреля
В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда объяснили, у кого из украинцев с 1 апреля зарплата будет составлять 12 тысяч гривен.
Некоторые украинцы с 1 апреля начнут получать большую зарплату. Так, их месячные доходы увеличатся на 1 350 гривен, рассказали в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда.
Выплаты увеличится у граждан, которые задействованы в государственном проекте "Армия восстановления" и выполняют общественно полезную работу. Отмечается, что изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 27 октября 2023 года №1119 "О внесении изменений в Порядок привлечения трудоспособных лиц в общественно полезные работы в условиях военного положения".Важно
Таким образом оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц уже увеличилась с 1 апреля 2024 года увеличится на 1 350 гривен и составит 12 тысяч гривен.
Какие работы выполняют участники "Армии восстановления"
Проект "Армия восстановления" был запущен правительством в 2022 году для поддержки граждан, которые во время полномасштабной войны с Россией остались без работы. Как отмечали в Министерстве экономики, виды общественно важных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы требуются в регионе. С претендентами подписывают срочный трудовой договор на период выполнения работ. Чаще всего людям предлагаются следующие виды занятости:
- обеспечение жизнедеятельности пострадавших в результате боевых действий;
- разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;
- социальные услуги для ВПЛ;
- плетение маскировочных сеток;
- консервирование продукции, приготовление еды для нужд ВСУ;
- пошив и ремонта военной формы и амуниции;
- уход за ранеными военнослужащими в госпиталях и больницах;
- разбор завалов, восстановление и ремонт разрушенного в результате российских атак жилья;
- расчистка транспортных путей, поврежденных в результате боевых действий;
- строительство блокпостов;
- строительство, ремонт и обустройство укрытий и убежищ гражданской защиты;
- укрепление дамб;
- заготовка дров для нужд ВСУ и населения.
Напомним, 1 апреля в Украине повысится минимальная заработная плата (МЗП), поэтому Фокус подробно разбирался, сколько будут зарабатывать украинцы после изменений. Также граждан ждут изменения с пенсиями, поскольку эти выплаты привязаны к минималке.